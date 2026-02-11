Los Ángeles. Victor Wembanyama igualó su mejor estadística de la campaña con 40 puntos, incluidos 37 en la primera mitad, y los Spurs de San Antonio vapulearon el martes 136-108 a los diezmados Lakers de Los Ángeles.

Wembanyama tuvo la primera mitad con más puntos en la NBA esta temporada. En lo que va del siglo XXI, ningún jugador de los Spurs había conseguido más puntos en medio partido.

San Antonio se aprovechó de una alineación de los Lakers carente de Luka Doncic, LeBron James y Austin Reaves.

Wembanyama jugó apenas los primeros ocho minutos de la segunda mitad, cuando los Spurs tenían ya una ventaja holgada en camino a su décima victoria en 13 duelos.

El pívot francés se convirtió en el tercer jugador en las últimas 50 temporadas en anotar al menos 40 puntos jugando 27 minutos o menos. Consiguió además 12 rebotes.

Deandre Ayton y Marcus Smart también se ausentaron por los Lakers en la segunda noche de un brutal par de partidos consecutivos contra los dos mejores equipos de la Conferencia Oeste. Doncic y Smart están lesionados, mientras que James, Reaves y Ayton están sujetos a medidas de precaución por problemas de salud.