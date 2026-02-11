Milán. El Comité Olímpico Canadiense dijo que está “desconsolado” por un tiroteo en una escuela de Columbia Británica que dejó al menos siete muertos y muchos otros heridos.

El equipo de Canadá emitió una declaración en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina el miércoles, la mañana siguiente al tiroteo mortal en la escuela secundaria Tumbler Ridge.

“Estamos desconsolados por la noticia del horrible tiroteo ocurrido en una escuela de la Columbia Británica. Nuestros pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos, con los heridos y con toda la comunidad de Tumbler Ridge. El equipo de Canadá está con todos los afectados mientras afrontan los difíciles días que se avecinan”, dice el comunicado.

Las autoridades canadienses informaron el martes de que se habían producido 10 muertes en total. El tiroteo en la escuela dejó siete muertos, según las autoridades, mientras que otras dos personas fueron halladas muertas en una vivienda cercana. Una mujer que, según la policía, era la autora de los disparos también resultó muerta.

Según la Real Policía Montada de Canadá, más de 25 personas resultaron heridas, entre ellas dos que fueron hospitalizadas con lesiones potencialmente mortales.

La Escuela Secundaria Tumbler Ridge, situada en las estribaciones de las Montañas Rocosas canadienses, cuenta con 175 alumnos de 7º a 12º curso, según el sitio web del gobierno provincial.

La ciudad está a más de 1,000 kilómetros al norte de Vancouver, cerca de la frontera con Alberta.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.