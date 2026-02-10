La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR) anunció el martes a los 12 canasteros que representarán a la isla en la segunda ventana clasificatoria para la Copa del Mundo FIBA 2027.

El Equipo Nacional recibirá el 26 de febrero a Canadá y el 1 de marzo a Bahamas en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan. El primer partido comenzará, como de costumbre, a las 8:00 p.m., y el segundo arrancará a las 6:00 p.m.

Para esta segunda ventana, la FBPR convocó a los siguientes jugadores: Zakai Zeigler, Gary Browne, Tjader Fernández, Alfonso Plummer, Stephen Thompson, Ramses Meléndez, Ángel Matías, Isaiah Piñeiro, Christopher Ortiz, Arnaldo Toro, Ysmael Romero y George Conditt IV.

Puerto Rico está obligado a ganar ambos juegos después de haber perdido los dos encuentros que disputaron contra Jamaica en la primera ventana, celebrada en San Juan el 28 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado. A raíz de esos resultados, los puertorriqueños comparten con los bahameños el sótano del Grupo B con marca de 0-2, mientras que los canadienses y los jamaiquinos están en el tope con 2-0.

Esta vez, el dirigente Carlos González contará con mayor poderío en la pintura al tener figuras como Conditt IV y Romero. Meléndez y Plummer, ambos ausentes en la primera ventana, también harán su regreso al seleccionado.

Figuras que estuvieron presentes en aquella desastrosa primera ventana, como Gian Clavell, Alex Morales, Jordan Cintrón y Christian Negrón, quedaron fuera de esta convocatoria. Solo repitieron Zeigler, Fernández, Browne, Thompson, Piñeiro, Ortiz y Toro.

Para un compromiso tan importante como esta segunda ventana, estarán ausentes canasteros como los hermanos Markus y Jordan Howard, así como Ethan Thompson y Phillip Wheeler. Tremont Waters, por su parte, continúa recuperándose de su lesión del tendón de Aquiles rumbo a la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los boletos ya están disponibles en PRTicket.com.