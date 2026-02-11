Manatí. Nadie en su sano juicio en Puerto Rico caminaría a pleno mediodía por una avenida con camisa de manga larga, corbata y chaqueta, con todo y que la temperatura en la isla ha estado más fresca en días y semanas recientes.

Pero el nuevo inmortal del béisbol, electo para el Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown, Carlos Beltrán, tuvo que incluso posar de esa manera este martes, luego de que la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmara una medida ante miembros de la prensa, invitados y familiares de Beltrán, que designa la PR-670 de Manatí, como la Avenida Carlos Iván Beltrán.

PUBLICIDAD

La referida vía pública es la que discurre frente al complejo deportivo Acrópolis de Manatí, que incluye varias instalaciones como el Estadio Pedro Román Meléndez y el Coliseo Juan Aubín Cruz, entre otros.

“Hoy es una día bien especial para Puerto Rico. Estamos en el Atenas de Puerto Rico, Manatí, pero la verdad que es una celebración para todos los puertorriqueños”, comenzó así su alocución la primera ejecutiva del país.

Luego de leer una semblanza que recogía muchos de los logros y premios más importantes de Beltrán durante su carrera deportiva de 20 temporadas en el béisbol de Grandes Ligas, la gobernadora resaltó que los valores que acompañaron a Beltrán durante su trayectoria, más allá de sus habilidades y rendimiento deportivo, es lo que queda representado con el rótulo que se develó en la avenida con el nombre de Beltrán y el número 670 de esa vía, justo al frente de la entrada entre el estadio y el coliseo.

Beltrán junto a la gobernadora Jenniffer González durante la conferencia de prensa. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Entre los presentes estuvieron la esposa de Beltrán, Jessica Lugo, y sus padres Wilfredo Beltrán y Carmen Valdés. También, como anfitrión, estuvo el alcalde de Manatí, José Sánchez González, con quien la gobernadora bromeó al presentarlo e indicar que tan pronto Puerto Rico recibió la noticia de la selección de Beltrán para el Salón de la Fama el 20 de enero, la llamada que recibió del incumbente municipal saltó todo el protocolo de saludos para solicitar de inmediato que designara una carretera con el nombre del expelotero manatieño.

“Me siento más que privilegiado. Cuando uno está viviendo este tipo de momentos en la vida de uno, no hay duda que a mí me transportan a mi juventud, creciendo aquí en Manatí. Teniendo las experiencias que tuve, saber que mami y papi están aquí conmigo, mis hermanos, mi esposa, me llena de mucha alegría. Me siento humildemente agradecido y contento por todo esto que hemos estado viviendo como familia este último mes”, fueron las primeras palabras de Beltrán en el acto protocolar, que incluyó la firma de la gobernadora de la medida para designar la avenida con el nombre de Carlos Beltrán.

PUBLICIDAD

Posterior a esto, Beltrán y su familia, así como la gobernadora y su esposo José Jovin Vargas, y otros funcionarios, incluyendo a Sánchez González, se movilizaron en vehículos hasta la entrada del complejo para develar allí el rótulo verde con letras blancas sobre fondo verde, como todos los de las vías públicas.

En otras palabras, Beltrán no tuvo que caminar con su ropa formal. Solo posar para la posteridad.

“Le doy gracias a Dios por este reconocimiento. Es algo que tú no te lo imaginas. Pienso que esto del Hall of Fame ha abierto una puerta para que cosas como esta sucedan. Me siento orgulloso porque yo soy de aquí, de Manatí. Y saber que el alcalde, a través de su iniciativa, crea este nombramiento de esta avenida para que lleve mi nombre, pues me siento contento y bien honrado”, señaló Beltrán en un aparte con El Nuevo Día este martes.

Al preguntársele cuántas veces había transitado por el lugar sin imaginar que este nombramiento ocurriría algún día, dijo que fueron muchas, incluyendo visitas al acrópolis para jugar béisbol y para entrenar y ejercitarse.

“Siempre pasaba por aquí, porque acuérdate que aquí está el Acrópolis Deportivo de Manatí. Este es el lugar donde nosotros siempre veníamos a hacer deporte, cuando estaba en la escuela, cuando jugaba, venía a la pista a hacer mis carreras de entrenamiento, cuando vivía aquí en Manatí. Así que yo verdaderamente conozco bien esta área y saber que esta avenida llevará el nombre mío de ahora en adelante, pues está supercool”.

Beltrán será exaltado oficialmente el 26 de julio en Cooperstown junto al también exjardinero de Grandes Ligas Andruw Jones y Jeff Kent, quienes conforman la Clase 2026 de inmortales del béisbol.

El puertorriqueño fue escogido en su cuarto año en el proceso de votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, de un máximo de 10 años. Resultó electo al recibir por encima del mínimo de 75% exigido para la exaltación. Obtuvo un 84.2%, luego de quedarse corto por 19 votos en 2025 (70.3%).