Milán. Uno de los problemas recurrentes durante la semana inaugural del programa de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina han sido los derechos de autor, que han obligado a algunos atletas a luchar por la aprobación y a otros a desechar por completo sus programas previstos.

El patinador español Tomas-Llorenc Guarino Sabate saltó a los titulares la semana pasada mientras trabajaba febrilmente para obtener la aprobación para utilizar la música de la película de animación “Minions”. Finalmente lo consiguió el viernes, lo que le permitió realizar su programa corto el martes por la noche.

El patinador español Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté obtuvo el visto bueno definitivo para presentar su aclamada rutina de los Minions en la pista olímpica. Una controversia legal sobre la propiedad intelectual de la música puso en riesgo la ejecución del programa apenas unas horas… pic.twitter.com/AYguSWhVQm — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 11, 2026

El patinador ruso Petr Gumennik no tuvo tanta suerte. Tuvo que modificar su programa corto dos días antes del evento tras no conseguir el permiso para utilizar la música de la película “Perfume: la historia de un asesino”. Cambió a “Vals 1805” de Edgar Hakobyan.

Luego está la patinadora estadounidense Amber Glenn, que había estado utilizando música de Seb McKinnon los dos últimos años. El artista canadiense se sorprendió al enterarse de que su canción “The Return” formaba parte de su patinaje libre, después de que Glenn hubiera ayudado a las estadounidenses a defender su medalla de oro por equipos el fin de semana pasado. Glenn y McKinnon acabaron hablando y pudieron resolver el asunto.

“Incluso ahora, no entendemos realmente lo que podemos y no podemos usar, pero todos estamos trabajando en ello”, dijo a The Associated Press la bailarina de hielo canadiense Piper Gilles. “Todo el mundo intenta ponerse de acuerdo, pero eso lo hace más difícil”.

¿Por qué hay problemas con los derechos de autor?

La Unión Internacional de Patinaje prohibió durante mucho tiempo el uso de letras de canciones en cualquier disciplina que no fuera la danza sobre hielo, lo que obligaba a los atletas a interpretar piezas musicales antiguas, a menudo melodías clásicas, como conciertos para piano. Esas piezas se consideraban parte del dominio público, lo que significaba que podían utilizarse o modificarse libremente y sin permiso.

Eso cambió en 2014, cuando la ISU levantó su prohibición de las letras con la esperanza de atraer a un público más joven. De repente, los patinadores podían elegir casi cualquier género musical, desde el pop al hip-hop, pasando por el rock duro e incluso el heavy metal.

El problema es que la música moderna no forma parte del dominio público, lo que significa que los deportistas deben obtener permiso para utilizarla. Durante los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018, los primeros en los que se permitían las letras de canciones, los patinadores estadounidenses Alexa Knierim y Brandon Frazier utilizaron una versión de “House of the Rising Sun”, y la banda de rock indie acabó demandándoles por usarla sin su permiso.

¿Por qué es tan complejo el proceso de aprobación?

Los patinadores artísticos se han dado cuenta de que obtener el permiso no es tan sencillo como pedir permiso al artista para utilizar una canción.

Por supuesto, el propio intérprete suele tener una parte de los derechos de autor de su música. Pero los derechos de autor también pueden pertenecer a quien compuso originalmente la canción, a su sello discográfico o editor, e incluso a un estudio de cine si la melodía se utilizó en una película.

Dependiendo de la música, también pueden ser necesarias diferentes licencias para que la música suene en el recinto, se emita por televisión y se utilice en Internet. Si la emisión se graba, habrá que pasar por más obstáculos, y las leyes internacionales de derechos de autor añaden otra capa de complejidad, sobre todo teniendo en cuenta el alcance mundial de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Si a esto añadimos que la mayoría de los patinadores utilizan cortes de varias canciones en una misma actuación, el proceso puede resultar abrumador.

“Mi experiencia ha sido un caos”, declaró Glenn a AP. “Primero conseguimos, como un sitio web o algún tipo de aplicación para rastrear las cosas. Y luego, una vez que decimos: ‘Vale, sí, está autorizado. De repente ya no es una fuente fiable. Entonces, ¿qué hacemos?”

¿Qué se puede hacer para ayudar?

La ISU ha estado trabajando con una empresa externa llamada ClicknClear, que actúa como centro de intercambio de información para un gran número de artistas y canciones, y ha creado un sistema en línea que ayuda a los patinadores artísticos a obtener más fácilmente permisos de derechos de autor.

Los organismos rectores nacionales también han intentado ayudar a sus patinadores en el proceso. En el caso del patinaje artístico estadounidense, ha trabajado con la ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) y la BMI (Broadcast Music Inc.) para garantizar que la música utilizada por los patinadores estadounidenses no sea señalada en el último momento por infringir los derechos de autor.

Sin embargo, el proceso sigue siendo tan nebuloso y complejo que siguen surgiendo problemas.

“Las cosas cambian rápidamente cada día, y estamos tratando de entender cómo es este panorama”, dijo Justin Dillon, que dirige el programa de alto rendimiento para el Patinaje Artístico de Estados Unidos. “Todavía hay mucho que aprender en este espacio”.

