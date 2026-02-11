Livigno, Italia. La snowboarder china Liu Jiayu sufrió el miércoles una aparatosa caída en la fase de clasificación para los Juegos Olímpicos de halfpipe y tuvo que ser trasladada en camilla tras aterrizar con fuerza sobre su brazo y hombro izquierdos, golpearse la cara y el estómago contra el suelo, inclinarse hacia atrás y dar una voltereta por la parte inferior del tubo.

El equipo chino no informó de inmediato sobre el estado de Liu. La caída, que se produjo después de que Liu, de 33 años, se enganchara en un borde al aterrizar su último salto, detuvo la acción en el halfpipe durante unos 10 minutos mientras el personal médico la atendía.

Liu intentaba terminar su segunda y última tanda de clasificación con un giro de 900 grados.

La tabla entró plana en la parte de transición del tubo, pero rápidamente cogió una arista al acercarse a la parte plana, golpeando a Liu violentamente hacia delante mientras sus piernas y la tabla se desplomaban sobre su espalda, un accidente conocido en el lenguaje del snowboard como “Scorpion”.

La estadounidense Chloe Kim terminó primera en la fase de clasificación y pasará a la final del jueves por la noche.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.