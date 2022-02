Dallas. Los Mavericks de Dallas enviaron a Kristaps Porzingis a los Wizards de Washington a cambio de Spencer Dinwiddie y Davis Bertans, dijo el jueves una persona con conocimiento del intercambio.

El acuerdo se alcanzó poco antes de la fecha límite de cambios de la NBA y pone fin al plan de emparejar a Porzingis con su compañero europeo y joven estrella de Dallas, Luka Doncic. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el canje no había sido anunciado.

Porzingis se ha perdido los últimos cinco partidos por una lesión en la rodilla derecha y ha estado fuera de juego en 21 de los 55 partidos de esta temporada debido a varias lesiones y una prueba positiva de COVID-19.

Doncic y Porzingis nunca establecieron el vínculo que el club esperaba que se desarrollara cuando Dallas adquirió a Porzingis en un canje con los Knicks de Nueva York antes de la fecha límite de cambios en 2019.

Al momento del canje, Porzingis aún se recuperaba de una cirugía por un ligamento desgarrado en la rodilla izquierda poco después de haber sido nombrado All-Star con los Knicks en 2018. Hizo su debut con Dallas en 2019-20, pero permaneció afectado por las lesiones en más de dos temporadas con los Mavericks.

Porzingis, de 26 años, firmó un contrato de cinco años y $158 millones con los Mavericks antes de jugar para ellos. El letón de 7 pies 3 pulgadas promedió 20 puntos y 8.8 rebotes en 134 juegos con Dallas.

Dinwiddie fue titular en los 44 partidos que jugó para los Wizards esta temporada, promediando 12.6 puntos y 5.8 asistencias. Aunque el porcentaje de tiros de tres puntos en su carrera es solo del 32%, Dinwiddie le da a Dallas otra opción de anotar en el perímetro ante la posible ausencia de Tim Hardaway por una fractura en un pie.

Bertans comenzó su carrera con el rival de Dallas, San Antonio, y fue sólido como suplente las dos temporadas anteriores en Washington. Pero el tiempo de juego del letón de 6′ 10″ se ha reducido esta campaña, junto con sus promedios de anotaciones y rebotes.