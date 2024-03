Luego de culminar un torneo nacional para la historia en las categorías abiertas en senior masculino y femenino del torneo Top Ranked Buzzer Beater, es momento de continuar creando memorias, pero esta vez por los jóvenes del sistema de educación pública de Puerto Rico.

Mañana miércoles, desde las 9:30 a.m., habrán ocho enfrentamientos entre las mejores 16 escuelas públicas de Puerto Rico dispuestas a dejarlo todo en el tabloncillo para marcar sus huellas en la versión de escuelas públicas del torneo Top Ranked Buzzer Beater. Estos buscarán clasificar a la Elite Eight y mantenerse compitiendo por la corona.

Entre los favoritos para ganarlo todo se encuentra la escuela Ángel P. Millán de Carolina, quienes son los primeros clasificados del torneo en base a que fueron el primer equipo de sistema público en lograr quedar entre los últimos ocho conjuntos del torneo nacional. La Millán competirá en el primer duelo del día contra la escuela Luis Muñoz Marín de Añasco, esto a las 9:30 a.m.

Por otro lado, la Manuel Méndez Liciaga de San Sebastián tratará de continuar su historia de novela luego de que dieran el gran palo en la ronda previa para eliminar a la Escuela Vocacional de Ponce, que era la escuela campeona defensora.

La escuela Isabel Flores de Juncos enfrentará en el 'Sweet 16' a la Méndez Liciaga de San Sebastián, la escuela que eliminó al campeón defensor, la Vocacional de Ponce. ( Suministrada )

La Méndez Liciaga enfrentará a la Isabel Flores de Juncos, quienes muchos consideran llevará la ventaja por ser local al estar compitiendo cerca de su pueblo natal. Este juego será a las 8:00 p.m.

Otro quinteto considerado entre los mejores del campeonato lo es la escuela Catalina Morales de Moca. Estos llegan al Sweet 16 con la segunda posición del ranking del torneo y jugarán contra la Vocacional de Naranjito, a las 5:00 p.m.

Para los que desean conocer cual será uno de los duelos más reñidos y competitivos de la fase, el mismo será entre las escuelas Urbana de Aguas Buenas y la Lino Padrón de Vega Baja, programado para las 6:30 p.m.

“Son escuelas de tradición en este escenario. Dos programas que han lucido fenomenal y este año han presentado un gran nivel competitivo. Yo diría que mañana será el mejor duelo de la jornada”, señaló Bryan Eloy García, fundador de Buzzer Beater.

Con la tercera posición en los rankings, la LMM de Barranquitas buscarán lucir de forma positiva al luchar por el siguiente espacio del torneo contra la Vocacional de Loíza. Este partido será a las 3:30 p.m.

Uno de los juegos más duro del 'Sweet 16' será entre la escuela Urbana de Aguas Buenas y la Lino Padrón de Vega Baja. ( Suministrada )

No obstante, la Jaime Collazo de Morovis tendrá la mirada puesta por parte de muchos aficionados del básquet escolar tras ser considerados entre los mejores cinco programas del sistema público de la isla. La Collazo participará en un duelo frente a la Vocacional de Arecibo. Este desafío será a las 12:30 p.m.

En los otros dos cruces, la Lysander Borrero de Villalba y la ESCAED de San Sebastián se enfrentarán a las 11:00 a.m.; y la Adela Rolón de Toa Alta enfrentará a la José Rojas de Orocovis a las 2:00 p.m.

“Estoy bien contento con el nivel que ha presentado el sistema público. Hay muchos jugadores talentosos que no habíamos podido ver en la temporada. Este torneo lo que busca es eso, darle esa experiencia a los jóvenes que muchas veces no pueden participar del torneo nacional y no tienen la exposición. Este es un escenario para que se sientan importantes a representar los colores de su institución y su pueblo”, expresó García.

Mañana miércoles, continuará celebrándose el torneo Buzzer Beater con los últimos 16 conjuntos de la categoría senior del sistema público compitiendo por el pase al Elite Eight. La final se llevará a cabo el próximo 7 de abril en el Coliseo Fernando “Rube” Hernandez de Gurabo.