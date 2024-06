Los Mets de Guaynabo detuvieron el viernes la racha de seis victorias en línea de los Gigantes de Carolina al derrotarlos 111-103 en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.

Con el triunfo, los Mets se mantuvieron en la segunda posición de la Sección B del Baloncesto Superior Nacional al mejorar su récord a 15-11. Mientras que el revés envió a los Gigantes al cuarto puesto del grupo después de ver caer su marca a 15-13 y los Cangrejeros (15-12) salir airosos ante los Indios.

La ofensiva de Guaynabo fue liderada por el refuerzo Rondae Hollis-Jefferson, quien anotó con 35 puntos, repartió siete asistencias y atrapó cinco rebotes. Jaysean Paige agregó 20 unidades, incluyendo cuatro triples. En su debut en el “Quijote” Morales como metropolitano, Ysmael Romero agregó 14 tantos y ocho capturas.

Por Carolina, Tremont Waters concluyó con un doble-doble de 28 puntos y 10 asistencias. El importado Brandon Goodwin también brilló con 27 tantos, siete rebotes y ocho asistencias.

“Yo conozco a Ysmael hace años y es una persona increíble. Es un líder y está en su mejor momento y nos da esa fuerza y paz que necesitábamos allá bajo”, comentó el dirigente de los Mets, José Juan Barea, a Primera Hora sobre Romero.

“Es una victoria bien buena e importante contra un equipo como Carolina más con jugadores nuevos. Ganar en casa siempre es importante. Hoy cogimos un poquito de ritmo y yo creo que este juegos nos va a dar mucha confianza para el final de la temporada”, sostuvo Barea acerca de la victoria.

Los Mets se mantuvieron arriba en la pizarra durante la mayor parte del primer parcial, pero no por un gran margen. De hecho, los Gigantes se mantuvieron en la pelea y hasta llegaron a irse al frente por dos puntos tras Goodwin atinar un canasto, cuando restaban poco menos de tres minutos.

Sin embargo, Guaynabo cerró el primer periodo con un avance de nueve tantos consecutivos para así retomar la delantera y tomar control del encuentro por 29-22.

En el segundo tiempo, los metropolitanos se alejaron por 12 unidades, pero el conjunto del “calentón” se mantuvo en juego. Y es que abajo por un margen de doble dígito, Carolina procedió a irse en un rally de ocho puntos, que finalizó con una güira de Waters, cuando quedaban 49 segundos de la primera mitad.

A pesar del intento del quinteto visitante, Guaynabo aguantó y continuó arriba 54-50 en la conclusión del segundo episodio.

Los Gigantes no perdieron tiempo y volvieron a irse al frente por el mínimo en el primer minuto del tercer parcial. Pero la delantera visitante no duró, pues poco después los Mets retomaron el liderato con dos triples de Santiago Jr. y Paige. Carolina no recuperó la ventaja por el resto del periodo.

Los metropolitanos comenzaron el cuarto episodio dominando al “calentón” 79-74. Una ventaja que solo aumentó en el último parcial y los Gigantes nunca pudieron borrar.

En otro partido, los Cangrejeros de Santurce (15-12) superaron 98-94 a los Indios de Mayagüez (13-11) en el Coliseo Roberto Clemente. De esta forma, Santurce subió al segundo lugar de la Sección B.

Por otra parte, los Santeros de Aguada (15-16) sumaron su sexta victoria al hilo, tras sorprender 104-85 a los Capitanes de Arecibo (21-7) en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Por último, los Atléticos de San Germán (11-17) escalaron al cuarto puesto de la Sección A, luego de vencer 87-78 a los Leones de Ponce (10-17) en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez. Los Atléticos ahora acechan a los Piratas de Quebradillas, quienes tienen balance de 11-16 y están en medio de una racha de seis derrotas consecutivas.