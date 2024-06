Antes de estrenarse el viernes con los Mets frente a la fanaticada de Guaynabo, Ysmael Romero lucía tranquilo y centrado mientras realizaba su habitual calentamiento antes de cada partido.

No parecía que por primera vez en su carrera se estaba alistando para defender el Coliseo Mario “Quijote” Morales y no para intentar “asaltarlo” como ha hecho desde que se integró al Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Y es que minutos antes del cierre de la fecha límite de cambio, los Mets llegaron a un acuerdo con los Vaqueros de Bayamón en el que adquirieron a Romero junto a Jahvari Josiah. Fue un traspaso que sacudió el BSN, ya que el veterano delantero de 32 años se estableció desde el 2017 como una de las figuras principales de los Vaqueros.

Durante las ocho temporadas que militó en Bayamón, conquistó dos campeonatos y disputó cuatro finales del BSN. Además, ganó los últimos cuatro premios de Sexto Hombre del Año.

Por esta razón, se tomó unos días para meditar lo que había transcurrido antes de emitir expresiones sobre el canje en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Se lo merecían y me lo merecía yo. Me tomó unos días reflexionar lo que mi corazón realmente sentía. Lo dije tal y como lo sentía. Pienso que ambas partes estamos satisfechas con lo que se logró”, comentó Romero en un aparte con GFR Media.

“Hay cosas que uno no controla. Las cosas se dieron así y estoy aquí. Cada cual hace su trabajo. Ellos hicieron su parte y yo hice la mía. Estamos contentos con todo lo que se logró en Bayamón. Ahora es una nueva etapa… Yo estaba trabajando todos los días y, cuando me llegó la llamada, me alisté para lo que seguía. Así es como lo puedo describir. Como tal no tengo más nada que decir desde el corazón sobre si me sorprendió (el cambio) o no”, abundó.

A cambio de Romero y Josiah, Guaynabo envió a los Vaqueros a Gary Browne, E.J. Crawford, Brandon Boyd, un turno de segunda ronda en el Sorteo de Nuevo Ingreso 2025, un turno de primera ronda en el Sorteo 2026, un turno de primera ronda en el Sorteo 2027 y los derechos de reserva del exjugador de NBA DeMarcus Cousins. El BSN oficializó el martes el canje.

Aportando desde el primer día

Al día siguiente el cubano no perdió tiempo para demostrar sus cualidades con los metropolitanos, cuando visitaron a los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns. Y es que Romero culminó con un doble-doble de 24 puntos y 15 rebotes para ayudar a Guaynabo a salir airoso en la carretera.

“Realmente, salí con energía porque quería darlo todo. Era una oportunidad nueva y quería aprovecharla al máximo desde el día uno, así que me enfoque en dar lo mejor de mí en todas las facetas del juego posible. Salió el resultado y estoy contento con eso”, contó.

Junto al quinteto metropolitano, el experimentado canastero está en una posición muy distinta a la que estaba con los Vaqueros. Los Mets están en la lucha por el primer lugar de la Sección B con un récord de 14-11, mientras que Bayamón está en el sótano del grupo con balance de 9-17. Y Romero era la pieza que Guaynabo tanto buscaba. Un jugador grande con la capacidad de atacar la pintura a un alto volumen.

Por esta razón, la gerencia tiene esperanza que den el próximo paso con el cubano, que promedió con los Vaqueros este año 15 puntos, 7.9 rebotes y 1.4 asistencias en 25 partidos.

“Este equipo va a dar una mejoría con lo que ya venía haciendo. No es que yo voy a llegar a cambiar cosas. Ya ellos tienen una filosofía. Ahora es simplemente apostar a la causa de los Mets que están enfocados y saben lo que quieren”, aseguró.

Reencuentro con Benito

Desde que se integró a Guaynabo, Romero ha sido recibido con una cálida bienvenida por parte de la afición metropolitana tanto en las redes sociales como en el “Quijote” Morales cuando fue presentado.

Sin embargo, el primero que le dio la bienvenida fue el alero Benito Santiago Jr. con quien parece estar atado, ya que jugaron juntos en los Atléticos de San Germán, los Vaqueros y ahora los Mets.

“Eso parece que está escrito y ambos nos sentimos sumamente contentos sobre eso. Logramos grandes cosas juntos. Nos conocemos y nos entendemos. Somos los locos felices y hemos alcanzado cosas así”, dijo.

Por su parte, Santiago Jr. se mostró más que contento de tener a su antiguo compañero de nuevo a su lado.

“Ysmael es mi hermano para siempre. En el primer juego, ya vieron que vino sin frenos. Estoy bien feliz por él. Yo estoy aquí para él”, sostuvo.