Cuando la fecha límite de cambio del Baloncesto Superior Nacional (BSN) cerró el martes a la medianoche, parecía que los Vaqueros de Bayamón habían terminado con sus movidas de reconstrucción por el resto de la temporada.

Sin embargo, Bayamón tenía en mente un traspaso más y casi a las 12:00 a.m. llegaron a un acuerdo en el que enviaron al veterano delantero Ysmael Romero y Jahvari Josiah a los Mets de Guaynabo.

A cambio, los Vaqueros recibieron a Gary Browne, E.J. Crawford, Brandon Boyd, un turno de segunda ronda en el Sorteo de Nuevo Ingreso 2025, un turno de primera ronda en el Sorteo 2026, un turno de primera ronda en el Sorteo 2027 y los derechos de reserva del exjugador de NBA DeMarcus Cousins.

Pero el canje no tomó por sorpresa al dirigente de Guaynabo, José Juan Barea, ya que era una movida que la gerencia metropolitana estaba contemplando hace un tiempo.

“Fue un cambio de grandes ligas”, comentó Barea entre carcajadas durante una entrevista con Primera Hora en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.

“Estábamos buscando un hombre grande. Nos salió bien porque Romero es el mejor hombre grande en la Selección Nacional. Sabemos lo duro que juega, y yo creo que también le conviene a él. Pienso que necesitaba un cambio de Bayamón… Es un cambio que los dueños de los Mets estaban tratando hace tiempo y lo pudieron lograr a última hora”, reveló el entrenador acerca del traspaso que se oficializó en la mañana del martes.

CAMBIO 📰 Romero y Josiah a los @metsbaloncesto, Browne, Crawford y Boyd a los @VaquerosBSN #LaLigaMásDura pic.twitter.com/Grp7Rdx7Tq — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) June 11, 2024

Romero acumuló esta temporada un promedio de 15 puntos, 7.9 rebotes y 1.4 asistencias en 25 juegos con los Vaqueros. El canastero de 32 años, que es apodado como “El Cubanazo”, se unió a Bayamón en 2018, y fue una de las figuras principales en las conquistas de los campeonatos del 2020 y 2022.

Ahora el delantero se incorpora a unos Mets que están en la tercera posición de la reñida Sección B con una marca de 13-11, un panorama muy distinto al de los Vaqueros, quienes están en el sótano de su grupo. Romero se encontraba a horas del mediodía en el “Quijote” Morales. Primera Hora intentó obtener las primeras impresiones del canastero sobre el cambio, pero no accedió.

En busca de un armador importado

Con la llegada del explosivo jugador, Barea afirmó que el próximo paso que tomará la franquicia será firmar a un armador como refuerzo. La pareja de importados de los Mets eran Rondae Hollis-Jefferson y Christopher Silva, pero este último fue expulsado el martes del torneo 2024 por agredir a un árbitro durante la derrota del lunes contra los Cangrejeros de Santurce.

“(El cambio) nos da la flexibilidad de traer a un point guard como refuerzo. En esta liga tú siempre tienes que seguir haciendo ajustes porque el final de la temporada siempre es lo más difícil”, indicó.

Pese a esto, no todos los elementos del canje fueron dulces para el técnico del quinteto guaynabeño. En la pretemporada, Barea aseguró a este medio que uno de los aspectos que más le emocionaba de este nuevo reto de asumir la dirección de una franquicia del BSN era que tenía la oportunidad de elevar a Browne.

Gary Browne solo ha jugado cuatro partidos esta temporada por una contusión en la rodilla. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Pero los problemas de lesiones con los que ha lidiado este año el armador provocaron que solo pudiera vestir el uniforme de los metropolitanos en cuatro cotejos en los que acumuló un promedio de 5.5 tantos.

“Yo contaba con Gary este año y no tuvimos la suerte de poder tenerlo de point guard. Él no tiene tiempo de regreso… Tiene una contusión en la rodilla y otra cosa. Es una lesión rara, pero yo no dudo que él esté ready to go el año que viene”, compartió el dirigente.

Querían a Cousins, pero no se pudo

Por otra parte, Barea dijo que los Mets intentaron volver a repetir esta temporada a Cousins como uno de sus importados, pero nunca pudieron llegar a un acuerdo con el exenebeísta.

“Nosotros tratamos, pero nunca se pudo… Como no lo pudimos traer, pues la gerencia (de Guaynabo) decidió darles los derechos a ellos (Bayamón)”, afirmó.

Romero debutará el miércoles con Guaynabo cuando visiten a los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.