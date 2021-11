Los Mets de Guaynabo tuvieron seis anotadores en doble dígitos este jueves, pero fue su defensa la que hizo diferencia en la victoria que le da un respiro al equipo en la serie final del Baloncesto Superior Nacional.

“Jugamos mejor defensiva, definitivamente”, dijo Justin Dentmon, quien lideró a los Mets con 22 puntos en la victoria 89-75.

Los Mets se acercaron 2-1 en la serie final y el sábado tienen una oportunidad de empatar la misma con otro partido en el coliseo Mario ‘Quijote’ Morales, en donde los Mets juegan para 7-0 en esta postemporada.

La defensiva de los Mets controló a Walter Hodge a cuatro puntos en la segunda mitad, luego de que éste anotara 20 en la primera.

PUBLICIDAD

Víctor Liz, quien anotó al menos 20 puntos en los primeros dos juegos de la serie, fue detenido en ocho puntos este jueves. Liz lanzó de 12-3.

E.J. Crawford aportó el banco para los Mets en lo que fue su mejor noche en esta etapa. Anotó 19 puntos, incluyendo un par de canastos en la segunda mitad que le quitó aire a los Capitanes.

“Es un jugador increíble. Necesitamos esa chispa saliendo del banco. Le dije que, si no tengo tiro, voy a ir por él porque estaba caliente, y él las metió“, dijo Dentmon.

Los Mets ahora respiran por haber ganado su primer juego de la final y haber evitado caer atrás y contra la pared en la serie ante el poderoso equipo de Arecibo.

“Lo necesitábamos. Si no ganábamos, íbamos a estar en grandes problemas. Todavía estamos en problemas. Todavía tenemos que salir el hoyo, pero podemos ver un espacio adelante”, dijo el dirigente de los Mets, Brad Greenberg.

⭐️ El MVP Seguros Múltiples en la victoria de los @mets_guaynabo 🔵 (1-2) sobre @AreciboBSN ⚓️ (2-1) ⬇️



Justin Dentmon ➡️ 22 PTS, 6 REB y 8 AST lanzando 6/11 de larga distancia 🔥#BSNLaTiene pic.twitter.com/XS5ilX2fOh — #BSNLaTiene (@bsnpr) November 12, 2021

Por discreto que la defensiva que los Mets hizo jugar a los Capitanes, Arecibo tuvo oportunidades de ganar el partido. El dirigente de los Capitanes, Rafael ‘Pachy’ Cruz dijo que esa es la buena noticia.

“Tuvimos las oportunidades. me quito el sombrero ante ellos. Obviamente vinieron con un sentido de urgencia. Tuvimos unas oportunidades y no pudimos ejecutar. Están invictos aquí y es por algo. No es casualidad. Juega muy bien aquí. Anotan. Hacen muchas cosas. La energía de la fanaticada les ayuda”, dijo Cruz.

“Definitivamente hay que agrupar y hacer ajustes”, agregó.