Con la victoria de los Mets de Guaynabo 89-75 del jueves sobre los Capitanes de Arecibo, los metropolitanos comenzaron a ver la luz y a sacar la cabeza del hoyo en que cayeron al perder los primeros dos encuentros de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Y al fin y al cabo, el abrupto cambio en el calendario de la serie final, que vio los primeros dos partidos en la Manuel ‘Petaca’ Iguina de Arecibo y los juegos tres y cuatro celebrarse en el Mario Morales de Guaynabo, podría terminar trabajando a favor de los guaynabeños, que no han perdido un partido de postemporada en su cancha (7-0).

El cuarto encuentro se efectuará allí mismo el sábado desde las 8:00 p.m. y un triunfo de Guaynabo nivelaría la final a dos triunfos por bando. Un revés, colocaría a los Capitanes a las puertas del cetro y con el detalle de que el quinto juego se celebraría en Arecibo el lunes.

“Necesitábamos esta multitud”, manifestó el dirigente de los Mets, Brad Greenberg, tras el primer triunfo de su quinteto en la serie final. “Es divertido para nuestros jugadores el ver ese público. En septiembre tuvimos un juego contra Humacao y había como 200 personas. Así que ver esta cancha con tantas personas en los playoffs nos hace sentir bien porque al parecer hemos hecho algo que amerita que toda esa gente venga a vernos. Y nuestros jugadores se siente muy orgullosos de eso”.

Greenberg admitió que en el encuentro del jueves “tuvimos un gran juego. Pudimos ser más efectivos en la defensa que en los dos partidos previos. Cada posesión del juego fue ferozmente competitiva y tuvimos buen balance en la ofensiva. Y tuvimos un poco más de suerte en la defensa, especialmente en la segunda mitad”.

Esa fue la segunda mitad en la que Walter Hodge quedó silenciado luego de colar 20 puntos en la primera. Y el partido en el que Víctor Liz hizo solamente ocho puntos luego de haber colado sobre 20 en cada uno de los dos primeros choques de la serie.

Mientras eso sucedía, los seis jugadores de los Mets que vieron acción colaron todos al menos 10 puntos, liderados por los 22 de Justin Dentmon.

Greenberg auguró ajustes para el cuarto partido porque aunque resultó en un triunfo, no todo estuvo según lo esperaba.

“Sé que el próximo juego va a ser mucho más intenso. Ellos son un equipo con mucho orgullo. Y van a venir listos. Ellos están muy bien dirigidos. Han sido campeones. Va a ser un cuarto juego muy, muy duro. Pero así es que debería ser. Si tienes la expectativa de ser el campeón, tienes que esperar que los juegos sean muy, muy difíciles”, aseveró Greenberg.

Por su parte, Rafael ‘Pachy’ Cruz, mentor de los Capitanes, le dio crédito a los Mets por el resultado del jueves y auguró, como espera Greenberg, que los Capitanes vendrán con mayor intensidad para el encuentro sabatino.

“Tuvimos oportunidades. Me quito el sombrero”, manifestó Cruz. “Ellos salieron con un sentido de urgencia bien grande, y tenían que hacerlo. Nosotros no pudimos ejecutar. Tuvimos buenas oportunidades…pero nada. Es aprender de esta y seguir. Ellos están invictos en su cancha (en los playoffs)…eso es por algo. No es casualidad. Juegan muy bien aquí, anotan y hacen muchas cosas. Y la fanaticada los ayuda mucho. Así que es cosa de reagrupar y definitivamente tenemos que hacer ajustes”.

“(El jueves) El tercer cuarto fue muy lento para los dos equipos. Pero ellos ejecutaron muy bien defensivamente. Nos pusieron a tirar en un porcentaje mucho más bajo que lo que podemos hacer. Y protegieron su casa. Lo hicieron muy bien”, manifestó Cruz. “Nos pusieron a jugar incómodos. Su plan de juego lo ejecutaron. Y nosotros no pudimos con el nuestro. Salieron con urgencia y ahora nos toca subirle la intensidad”.

El cuarto encuentro de la serie, a jugarse en la cancha Mario Morales de Guaynabo, arrancará a las 8:00 p.m. y será televisado por Telemundo.