Los Osos de Manatí arruinaron el debut de José Juan Barea al mando de los Mets de Guaynabo con una victoria por marcador de 101-93 en la jornada inicial de la temporada 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La escuadra de Barea comenzó fría durante los primeros intentos al canasto mientras los Osos tomaron una delantera 9-3. Sin embargo, los Mets se fueron en un avance de 11-3 para irse arriba 14-12.

Aunque los Osos empataron 18-18, los Mets cerraron los primeros 10 minutos con un 7-2 para dominar el periodo 25-20.

Los tiradores de Manatí calentaron en los minutos iniciales del segundo periodo con un avance de 13-2 para recuperar la ventaja 33-27. Los Mets, no obstante, recuperaron la compostura para poco a poco descontar el déficit hasta igualar la pizarra 37-37 gracias a un canasto de tres de E.J. Crawford.

En el último minuto, los equipos intercambiaron delanteras hasta que estaban iguales 44-44. Rondae Hollis Jefferson tuvo en sus manos la oportunidad de darle a Guaynabo a ventaja, pero perdió el balón.

El tercer periodo fue cuando los Osos tomaron el control del encuentro dentro de un animado Coliseo Mario “Quijote” Morales.

Barea animada al equipo caminando la línea de lado a lado mientras caía atrás en el marcador.

José Juan Barea diseña una jugada durante el partido contra Manatí. ( Nahira Montcourt )

“This is our shit”, le recriminó Tyler Davis al público mientras los Osos ganaban 64-52. Eso abrió la puerta para un corrillo de insultos que no fueron de su agrado. Davis permitió que el público lo sacara de las casillas. Enseguida, cometió una falta contra Khary Mauras. El árbitro le pitó una técnica. Guaynabo solo pudo anotar un tiro libre para cerrar la brecha a 64-56.

Los Osos entraron a los 10 minutos finales dominando 68-58.

Crawford fue el único anotador efectivo de los Mets y cada vez que Jefferson estuvo fuera del tabloncillo, carecieron de una segunda voz para hacerle coro.

Manatí parecía que tenía el partido en las garras ganando 81-68, pero los Mets estaban listos para dar un último empuje. Bajaron el déficit 81-74 con bombazos de Jaysean Paige.

Los Osos resistieron el embate final de Guaynabo mientras el partido de tornó errático en ambos lados del tabloncillo, pero al final, los Osos prevalecieron para su primer triunfo de la joven temporada.

Crawford fue el mejor anotador por Guaynabo con 28, seguido por Paige con 18 y Jefferson 15.

Tyler Davis acumuló seis puntos y cinco rebotes. ( Nahira Montcourt )

Por los Osos, Sheldon Mac encabezó la ofensiva con 34 tantos, Isaac Sosa y Jordan Walker aportaron 14 cada uno.

“A nadie le gusta perder, pero lo más importante es salir del primer juego. Para mí esto es un cambio bien grande, tengo que aprender rápido. Hay que hacer ajustes y prepararse para el próximo”, reaccionó Barea después del revés.

“Mucho crédito a Manatí. Tuvieron mucha paciencia y buscaron al jugador caliente que fue Mac. No lo pudimos defender, me fui bajito y funcionó, pero un poco tarde”, agregó.

Para los Mets, el segundo partido de la temporada será contra los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.