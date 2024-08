Caguas. No es secreto que los Osos de Manatí eran los favoritos en la final 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) contra los Criollos de Caguas.

Con una plantilla que contaba con jugadores de alto calibre como Norris Cole, Cheick Diallo, Jhivvan Jackson, Chris Ortiz, Isaac Sosa, Alexander Morales, Ethan Thompson, Jordan Howard y Tyler Davis, la ofensiva de Manatí lucía imparable.

Fueron muchos los pronósticos que daban a los Osos ganando el campeonato en una “serie corta” y no era para menos. Manatí venía de eliminar a los Capitanes de Arecibo y destronar a los Gigantes de Carolina. Pero los Criollos encontraron la forma de contrarrestar esa ofensiva y el viernes fueron ellos quienes levantaron el cetro.

“Nos tocó. Nadie quiere perder en una final y menos en un juego siete”, dijo el dirigente de los Osos, Iván Ríos, a GFR Media en su salida del Coliseo Roger Mendoza, de Caguas.

“Se nos fue el campeonato… Con todo el respeto al equipo de Caguas, la serie pudo haber sido para cualquiera de los dos lados. Fue una serie bastante reñida que ganó el baloncesto. Aquí el fanático fue el que ganó porque se dio un gran espectáculo”, agregó.

El séptimo juego fue el primer encuentro de la final que los Osos perdieron por doble dígito (96-81) y el único en el que se vieron dominados de principio a fin.

En esta ocasión, no contaron con Ortiz por una lesión en el bíceps izquierdo con la que lidio durante el baile de coronación.

Tras una dolorosa derrota como esa en este escenario, los Osos salieron de Caguas más motivados que nunca con muchos de sus canasteros asegurando que volverán la próxima temporada para terminar lo que no pudieron esta temporada.

“El objetivo era ganar el campeonato y fallamos. Tenemos una temporada muerta por delante y debemos volver mejor de lo que fuimos”, comentó Davis.

“Estamos decepcionados porque no lo logramos, pero pasamos por muchas cosas para llegar aquí. No estamos felices, pero de verdad que el año que viene esto va a ser de nosotros”, aseguró Jackson.

Y con ese sentimiento en común, Ríos se mostró emocionado por arrancar la venidera campaña para conquistar el cetro que no pudieron frente a los Criollos.

“Ellos ya saben que pueden, ya saben que la tienen y se fueron picados. Cuando tú te vas con ese sentimiento de enojo, pues es perfecto porque es el mismo que tengo yo. Ya queremos empezar la pretemporada y trabajar”, compartió el entrenador.

Sin embargo, tener una escuadra como la de los Osos conlleva que muchos de sus jugadores nativos tendrán compromisos en el exterior y esto retrasará el tiempo en el que se reporten al equipo.

De acuerdo con Ríos, Howard estará militando en China y estaría incorporándose en abril y Jackson llegará en mayo después de que finalice su compromiso en Alemania. Asimismo, informó que Ethan Thompson y Alexander Morales estarán compitiendo en la G-League, por lo que deberían reportarse “más temprano”. Pero contarán con figuras como Ortiz y Sosa desde la primera jornada.

Jordan Howard no vio muchos minutos en la final por una dolencia en el tendón de Aquiles. ( Xavier J. Araújo Berríos )

“Esperamos no tener la montaña que tuvimos este año de entradas y salidas. La cultura ya la tenemos es seguir dándole cariño al grupo temprano”, manifestó.

Y aunque el resultado no fue el que esperaba, el técnico admitió que dirigir en su primera final fue “un sueño”.

“Lo que uno veía hace 10 años cuando uno miraba al BSN como una meta, ahora estar en este escenario fue un sueño. Vivo agradecido. Gracias a Dios y a Jan Carlos Ozuna Rosado (apoderado) por tenerme aquí”, confesó.

Yo soy natural de aquí. Todo fue especial, pero me llevo más la de Manatí porque Jan Carlos Ozuna Rosado me entregó este proyecto, que es uno desde categorías menores hasta aquí. Estamos tratando de impactar al pueblo de Manatí y ponerles las herramientas a los jóvenes que no las tienen para que salgan de las calles y sean primero estudiantes y después atletas”, abundó.