Caguas. Travis Trice siempre creyó que los Grises de Humacao tenían la capacidad de hacer grandes cosas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), cuando muchos los consideraban un equipo sotanero sin mucho futuro.

Y un año después de que la franquicia se trasladó al Valle del Turabo para revivir a los Criollos, Trice estaba en una tarima en el tabloncillo del Coliseo Roger Mendoza, de Caguas, levantando el trofeo del Jugador Más Valioso de la final del BSN.

No había dudas de que era más que merecedor. El también MVP de la temporada regular 2024 obligó dos tiempos extra en el segundo y sexto juego en la carretera y promedió 20.8 puntos y 6.1 asistencias en la serie contra los Osos de Manatí.

“Estoy extremadamente agradecido y bendecido”, dijo Trice a preguntas de Primera Hora en medio de la celebración de los Criollos en las afueras del recinto.

“Esto es un premio de equipo. Cada vez que se entrega el MVP es para el equipo. Si mis coaches no hubiesen confiado en mí y mis compañeros no se hubiesen sacrificado para yo poder triunfar, no hubiese ganado este premio así que se lo debo a ellos”, abundó.

En el segundo juego de la final, el refuerzo de 31 años quemó la malla con un triple desde media cancha que envió el partido a la prórroga, en donde eventualmente Caguas venció a los Osos.

Sin embargo, salió de ese encuentro lastimado de un músculo en la pierna y tuvo actuaciones más discretas en los siguientes tres desafíos.

Pero en el sexto juego volvió a robarse el espectáculo con otro bombazo a larga distancia que obligó el tiempo extra en la carretera. Esa noche, Trice anotó 27 de sus 32 puntos en el cuarto parcial y las dos prórrogas para darle la victoria a los Criollos.

Y el viernes aportó 11 unidades y ocho asistencias en el séptimo y decisivo partido en la victoria que le trajo al Valle del Turabo su primer campeonato del BSN desde el 2006.

El MVP de la serie final 2024 del BSN, Travis Trice. @primerahora pic.twitter.com/HiDoL26zB4 — Joseph Reboyras (@Reboyras_) August 31, 2024

“Creo que somos resilientes. En el primer juego, estuvimos sin Louis (King) y, en el quinto, sin Akil (Mitchell). Dos de nuestros jugadores principales. Encontramos una manera de mantener los partidos cerrados”, expresó Trice.

“Tú no puedes escribir nada mejor que esto. Ganar el séptimo juego frente a tus fanáticos. Si esto fuese un libreto de una película, no lo creerías”, agregó.

Tras ser nombrado MVP de la final y serie regular, Trice se unió a un selecto grupo de jugadores que ha logrado esta gesta. Los canasteros que realizaron esta hazaña múltiples veces son Juan “Pachín” Vicens (1952, 1954 y 1960), Raúl “Tinajón” Feliciano (1951 y 1955), Johnny “El Indio” Báez (1957 y 1963) y Mario “Quijote” Morales (1980 y 1982). Los otros que lo consigueron en una sola ocasión fueron Orlando “Rajao” Ramírez, William “Bill” McCadney, Tomás “Guabina” Gutiérrez, Teo Cruz, Eddie Casiano y Donta Smith.

“Siento que estoy en el pico de mi carrera, pero solo intento vivir el momento y disfrutarlo. Nunca he sido una persona de hacer comparaciones o algo por el estilo”, sostuvo.

Trice es de esos baloncelistas profesionales que ha tenido la oportunidad de darle la vuelta al mundo en distintas ligas. Cuenta con experiencia en la G-League, Australia, Turquía, Francia, Italia, Polonia, España y China.

En cambio, nunca se ha divertido tanto como lo ha hecho en el BSN desde su debut en 2023.

“Este es probablemente uno de mis lugares favoritos donde he jugado. La atmósfera, los fanáticos… Hasta en los juegos como visitante es un ambiente hostil, pero siempre hay aprecio después. Y este grupo de muchachos es probablemente mi equipo y organización favorita. Nos lideran personas increíbles desde el cuerpo técnico hasta el personal administrativo. Realmente, se siente como una familia”, relató.

Luego de concluir la temporada del BSN, Trice estará incorporándose pronto al club Beijing Royal Fighters en la CBA de China. Al preguntarle si tiene interés de volver a Puerto Rico para defender el título, el armador estadounidense afirmó que es una decisión que abordará el próximo año.

“Siempre la meta es repetir, pero tengo otra temporada que jugar después de esto. Ahora solo quiero llegar a mi casa y disfrutar de mi familia antes de que me tenga que ir de nuevo”, comentó.”Será un tema que abordaré el próximo año”, añadió.

El historiador Jorge Francisco “Paquito” Rodríguez colaboró en esta historia.