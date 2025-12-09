Indianápolis. Andrew Nembhard anotó 28 puntos y repartió un máximo de temporada de 12 asistencias y ayudó a Indiana a recuperar el control en el último cuarto mientras los Pacers vencieron 116-105 a los Kings de Sacramento el lunes por la noche.

Bennedict Mathurin agregó 25 unidades y Pascal Siakam anotó 23 para los Pacers, quienes igualaron su mejor marca de la temporada con su segunda victoria consecutiva y mejoraron a 6-18 en general.

Indiana ha ganado cuatro de seis después de comenzar 2-16.

En la victoria participó al guard boricua Ethan Thompson, quien fue abridor en el cuadro regular. Vio acción durante 27:46 minutos y aportó seis puntos, con cinco rebotes y dos robos. Lanzó de 4-2 de campo, siendo sus dos tiros de tres puntos.

PUBLICIDAD

Pascal Siakam (43), de los Pacers de Indiana, maneja el balón hacia la canasta rival durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Kings de Sacramento, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/Doug McSchooler) ( Doug McSchooler )

Russell Westbrook terminó con 24 tantos, 14 asistencias y 13 rebotes para los Kings en su cuarto triple-doble de esta temporada y el 207 de su carrera. DeMar DeRozan añadió 20 puntos y Zach LaVine tuvo 16.

Indiana estuvo en control gran parte del camino, extendiendo una ventaja de 66-51 al medio tiempo a 77-58 con una bandeja de Nembhard cuando quedaban ocho minutos y medio en el tercer cuarto. Pero los Kings utilizaron un período de 37 puntos para reducir la diferencia a 92-88 al entrar en el cuarto, luego realizaron una racha de 11-0 para abrir una ventaja de 101-97 con una canasta de Westbrook a mitad del período.

Nembhard encestó un triple para detener la marea y Mathurin siguió con uno propio para poner a Indiana de nuevo en la cima con 103-101. Nembhard continuó con otro triple y una bandeja para extender la ventaja de los Pacers a 108-101.

Los Kings (6-18) venían de una victoria en Miami el sábado y estaban intentando ganar dos seguidos por segunda vez esta temporada.