Los Criollos de Caguas contarán desde este martes con la presencia del guardabosque MJ Meléndez, quien hará su primera presentación en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Su integración busca fortalecer a los Criollos en medio de la segunda mitad de la temporada regular 2025-26.

“MJ Meléndez llega en un momento importante de la temporada y entiendo que puede marcar la diferencia para impulsar al equipo en la lucha por la clasificación. Su presencia también añade profundidad al lineup, que ya cuenta con otros jugadores con experiencia en las Grandes Ligas”, resaltó Jesús “Motorita” Feliciano, gerente general del equipo.

PUBLICIDAD

Meléndez, de 27 años, formó parte del Equipo Nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Además de su rol principal como guardabosque, también puede desempeñarse como receptor.

Durante las pasadas cuatro temporadas, jugó en las Grandes Ligas con los Royals de Kansas City, organización que lo seleccionó en la segunda ronda del draft del 2017. Actualmente es agente libre en las Mayores.

Los Criollos regresan al terreno este martes, cuando recibirán a los Indios de Mayagüez en horario especial de las 11:00 a.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales, en un juego dedicado a los estudiantes de Caguas.