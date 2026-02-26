A menos de un mes para que arranque la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el coapoderado de los campeones Vaqueros de Bayamón, Carlos Arroyo, aseguró este miércoles que la selección de los refuerzos ha sido complicada.

Bayamón es la única organización que continúa sin anunciar a su trío de importados. La campaña inicia el 21 de marzo.

“Ha sido un poquito complicado. Sinceramente, este año yo creo que (Danilo) Gallinari nos complicó toda la estructura retirándose. Yo siempre conté con él... Por la estructura del equipo a largo plazo, yo por lo menos dos añitos quería estar con él allí en Bayamón”, expresó Arroyo en un aparte con la prensa local durante una práctica de la Selección Nacional de Baloncesto en el Coliseo Roberto Clemente.

Gallinari anunció su retiro del baloncesto profesional el diciembre pasado. El italiano junto al dominicano Chris Duarte y el estadounidense JaVale McGee fueron los integrantes del exitoso trío de refuerzos que llevó al equipo a conquistar el título número 17 la pasada campaña.

McGee y Gallinari con el uniforme de los Vaqueros. ( Suministrada / BSN )

De acuerdo a las expresiones de Arroyo, McGee parece tener mayores probabilidades de regresar al quinteto. Primera Hora había reportado a mediados de enero que la franquicia tenía en mente repetir a McGee y traerlo desde el primer día.

"JaVale, contamos con él. Seguimos discutiendo posibilidades, pero jugó muy bien en Australia y eso le abrió la puerta para firmar ahora en la Liga de China. Está encaminándose a eso, pero quiere volver definitivamente", dijo Arroyo.

McGee pactó un acuerdo recientemente con los Beijing Ducks de la Asociación China de Baloncesto (CBA).

En el caso de Duarte, habría alcanzado en julio pasado un contrato de dos años con una opción de jugador para un tercero con el Unicaja Málaga en la Liga ACB de España.

Arroyo destacó que la presencia de los importados desde el inicio de la campaña fue clave en la conquista del campeonato de Bayamón, al permitir que se adaptaran desde temprano a la liga, la cultura y al grupo.

“Este año es un poquito complicado y no solo para nosotros. Yo creo que la liga entera ha entendido que no solo eso, sino que la tabla de clasificaciones de los jugadores también nos ha puesto a trabajar un poquito más, pero estamos ahí”, comentó.

“Está en negociaciones”

Otro tema que abordó Arroyo tras preguntas de los medios, fue la decisión del armador Gary Browne, jugador de Bayamón, de no integrarse a la Selección Nacional, que disputará este jueves y el domingo la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA por indisposición.

Georgie Pacheco entró en su lugar.

El también gerente general del conjunto nacional explicó que Browne se encuentra en negociaciones contractuales con los Vaqueros.

“Se entiende la situación que está Gary. Yo creo que mucho se sacrificó por este equipo (de Puerto Rico) también después de la temporada (2025) que tuvo. El estar para el AmeriCup y estando aquí en la ventana pasada, pues hay que respetar el sacrificio que hizo, que se pudo haber lesionado, y puso en riesgo su extensión de contrato con nosotros (Bayamón), pero es decisión personal de él y hay que respetarla”, mencionó Arroyo.

“Es decisión de él no estar aquí y yo siendo parte del equipo de Bayamón, me pone en una posición incómoda a mí, pero hay que respetarlo también”, sostuvo.

Los Vaqueros adquirieron al experimentado base en junio del 2024 mediante un cambio en el que envió al cubano Ysmael Romero y a Jovari Josiah a los Mets de Guaynabo.

Gary Browne ( Ramon "Tonito" Zayas )

El ex Jugador Más Valioso del BSN no vio acción en su primera campaña con los Vaqueros debido a que continuaba recuperándose de una lesión en la rodilla izquierda que sufrió mientras militaba en la liga de Australia con el South East Melbourne Phoenix, que empeoró cuando se reportó a los Mets.

El pasado año, molestias en el hamstring lo limitaron a 17 partidos en la serie regular, donde promedió 9.8 puntos, 3.2 rebotes y 3.8 asistencias por cotejo. Pero, el canastero no se perdió ninguno de los 16 encuentros que Bayamón disputó en los playoffs.

“Fue pieza fundamental para nosotros lograr lo que logramos. Gracias a Dios se mantuvo saludable durante ese espacio al final de temporada y nos ayudó muchísimo. Yo creo que fue pieza clave para nosotros”, confirmó el exarmador.

Ante un cuestionamiento de si el equipo evaluaría traer un refuerzo armador en sustitución, Arroyo fue categórico. “Vamos a contar con Gary”, sentenció.