En la antesala de la práctica de la Selección Nacional de Baloncesto este miércoles en el Coliseo Roberto Clemente, el dirigente, Carlos González, reunió al equipo para enfatizar la urgencia de los próximos compromisos en la segunda ventana clasificatoria para la Copa Mundial FIBA 2027.

Puerto Rico enfrentará a Canadá este jueves y a Bahamas el domingo.

Tras comenzar su camino hacia Catar 2027 con dos derrotas ante Jamaica en noviembre y diciembre del pasado año, los dos encuentros son oportunidades cruciales para recuperar terreno en la clasificación.

“Ahora mismo les acabo de hablar de la importancia, la necesidad, la urgencia y los años que llevamos sin fallar en un Mundial. No solo es el juego de mañana, sino la ventana completa. Los dos próximos partidos son de suma importancia para continuar con las aspiraciones de llegar al Mundial”, expresó González en un aparte con los medios de comunicación locales.

González confía en que el equipo puede recuperarse de los tropiezos ante Jamaica, ya que consideró que esta convocatoria es más completa que la de la ventana anterior.

“Pudimos traer estatura, velocidad con los guards, tiradores con (Alfonso) Plummer y (Stephen) Thompson. Este grupo es más completo del anterior. Es más balanceado”, aseguró.

“Tenemos muy buenos tiradores, que es algo que siempre estamos necesitando. Así que muy contento con lo que pudimos conformar”, agregó el técnico.

González contará con mayor poder en la pintura al tener figuras como George Conditt IV e Ysmael Romero, que no estuvieron disponibles en la primera ventana debido a sus compromisos en el extranjero. Ramses Meléndez y Plummer, ambos también ausentes, harán su regreso al seleccionado.

“Es una excelente la oportunidad que tenemos. Así que es cuestión de nosotros traer nuestra mejor versión para poder sacar esos partidos y ponernos en la pelea. Honestamente, esas dos victorias nos ponen en una muy buena posición para la próxima ventana y así poder continuar con el objetivo”, sostuvo González.

Sobre la defensa, que González habría comentado fue el problema principal ante Jamaica, el dirigente comentó que jugadores como Tjader Fernández, Georgie Pachecho y Zakai Zeigler pueden establecer la intensidad defensiva que el equipo necesita. “Básicamente esos son los que marcan el ritmo defensivo y contagian al resto del núcleo. Es algo muy positivo para el grupo, especialmente en casa y con la urgencia que enfrentamos”, explicó el entrenador.

Por su parte, Conditt IV resaltó la importancia de mantener control en los rebotes y jugar con intensidad física.

“Tenemos que aprovechar los rebotes ofensivos y defensivos porque si los mantenemos alejados de los rebotes, nos da más oportunidades de acelerar el ritmo y seguir creciendo. Así que creo que ese es un punto muy importante para nosotros, para nuestras ventanas, simplemente para asegurarnos de tener una presencia fuerte en los rebotes y darle la mayor oportunidad posible a Canadá”, dijo el jugador a los medios.

El centro compartió la frustración que experimentó mientras observó al equipo caer frente a Jamaica.

“En el momento te frustras porque quieres estar ahí y poder jugar con esos jugadores y sientes que puedes cambiarlo todo, pero una vez que das un paso atrás y te das cuenta que esos jugadores salieron e intentaron hacerlo lo mejor que pudieron, desafortunadamente no lo lograron”, manifestó.

Al pasar la página y enfocarse en lo próximo, aseguró que el conjunto patrio esta vez no tiene margen de error.

“No podemos tener momentos en los que nos equivoquemos o no podemos tener posesiones en las que no estemos concentrados, es simplemente salir y jugar duro”, sostuvo Conditt IV.

“Clasificar por manera propia”

Puerto Rico volverá a enfrentarse a Bahamas el 1 de julio y el 3 de julio a Canadá.

“Aunque estos partidos no te eliminan, si ya estás atrás, tendrías que ganar básicamente todos los partidos en la segunda etapa o depender de que ciertas situaciones sean a favor tuyo. Así que lo que tenemos en control hoy día, en nuestras manos, es ganar los partidos y clasificar por manera propia y es lo que podemos controlar y es lo que debemos hacer”, comentó González.

Puerto Rico debe terminar entre las primeras tres posiciones del Grupo B para avanzar a la segunda ronda del clasificatorio a la Copa del Mundo.

Los primeros tres países del Grupo B cruzarán con los primeros tres del Grupo D, compuesto por Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba, en la segunda ronda. Conformarían así el Grupo F. Del mismo modo cruzarían los mejores tres del Grupo A y el Grupo C para formar el Grupo E.

Al finalizar la segunda etapa, los tres mejores de cada grupo D y E, junto con el mejor cuarto puesto entre ambos grupos, poncharán su boleto para el Mundial.