Milwaukee. Pat Riley y Erik Spoelstra no discrepan en muchas cosas. Excepto en la vestimenta.

Y eso no es nada nuevo: hace años que tienen opiniones divergentes sobre la vestimenta de los entrenadores. Riley, el siempre alegre presidente de los Miami Heat, quiere que los entrenadores de la NBA vuelvan a llevar traje. Spoelstra, entrenador de los Heat, prefiere el look más informal de los últimos años.

Ha sido un debate en torno a la liga en ocasiones en los últimos años, y parece que vuelve a ser un tema de conversación.

“Me regaló unos cuantos trajes cuando era entrenador asistente, pero yo parecía el vocalista de los Talking Heads”, dijo Spoelstra el martes antes del partido de Miami en Milwaukee, en referencia a David Byrne, que lucía un famoso traje de gran tamaño como una de sus cartas de presentación. “No me di cuenta de que también tenía que adaptar el traje”.

La polémica sobre el traje resurgió el domingo, cuando los Lakers de Los Ángeles inauguraron una estatua en honor de Riley en el exterior de su estadio. Es una imagen de Riley, en la línea de banda, con un traje de Armani. Ese era el estilo que prefería cuando entrenaba a los Lakers, a Nueva York y a Miami, y que sigue llevando hoy en día.

“Me gustaría que se volviera a los abrigos y corbatas”, dijo Riley el domingo, hablando sobre la vestimenta de los entrenadores. “Creo que el público quiere ver a alguien en la banda que parezca un líder, que vea como un líder, que actúe como un líder”.

Los entrenadores de la NBA han disfrutado de una política relajada desde el reinicio de la burbuja de la temporada 2019-20, cuando los cuartos de cremallera, los pantalones informales y las zapatillas de deporte se convirtieron en ropa habitual de la línea lateral. Trajes, corbatas y zapatos de vestir han estado fuera desde entonces.

“No sé por qué todavía usamos trajes”, dijo el entonces entrenador de San Antonio Gregg Popovich en el verano de 2019, cuando estaba entrenando al equipo de USA Basketball en la Copa del Mundo en China - y su atuendo gameday era polos, pantalones de chándal y zapatillas de deporte. “Que alguien, por favor, me diga por qué hacemos eso”.

Lo celebró cuando la NBA se deshizo de los trajes, y no fue el único. Spoelstra y el personal de los Heat han llevado polos negros, suéteres o pantalones negros desde la burbuja. Al menos, facilita el proceso de hacer la maleta.

Spoelstra señaló que el look de Riley era, y sigue siendo, icónico.

“Se está convirtiendo en algo diferente en la América corporativa”, dijo Spoelstra, señalando que la NBA no es el único lugar donde la vestimenta informal ha sido el look de moda en los últimos años.

“Pero también veo el punto de vista de Pat. Cuando veo las imágenes de él desde los Lakers a los Knicks y a los Heat, sí que iba elegante. Pero llevaba los trajes de forma diferente a nosotros, los mortales”.

En la NBA, el código de vestimenta aumentó considerablemente gracias a Riley y al difunto Chuck Daly. Riley vestía de Armani; los trajes de Daly eran de Hugo Boss, y sus zapatos eran tan lujosos que sus amigos los codiciaban. Tras la muerte de Daly, Rollie Massimino no ocultó que había saqueado la colección de zapatos de su amigo, y los llevó durante el resto de su carrera como entrenador.

El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, llevó los trajes durante años. Entiende el punto de vista de Riley, pero reconoce que volver a las viejas costumbres puede no ser fácil.

“Es difícil, porque las cremalleras son muy cómodas”, dice Rivers. “Son muy fáciles de llevar”.

Una posible idea de compromiso: Rivers dijo que presionaría para que los entrenadores usaran trajes en los playoffs.

“Se lo comenté a alguien y va a pasar por la cadena”, dijo Rivers. “Creo que no sería una mala idea para los playoffs porque llevar traje muestra la importancia de los playoffs. ... Tendría que empezar a hacer ejercicio de nuevo porque ya no me cabría ninguno de mis trajes”.

La última vez que Spoelstra se vistió de traje fue en septiembre, cuando asistió a la consagración del socio gerente de los Heat, Micky Arison, en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Hubo dos noches en las que Spoelstra tuvo que disfrazarse, y Riley disfrutó mucho viéndolo.

“Juro que Pat sólo hablaba de eso”, dijo Spoelstra. “No pienso volver a ponérmelas hasta el próximo evento del Salón de la Fama al que podamos ir”.

