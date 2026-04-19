Los Ángeles. Luke Kennard anotó 27 puntos, la mayor cifra de su carrera en playoffs, LeBron James sumó 19 unidades y 13 asistencias, y los diezmados Lakers de Los Ángeles aprovecharon la ausencia por lesión de Kevin Durant para imponerse el sábado 107-98 a los Rockets de Houston en el primer partido de su serie de primera ronda de los playoffs.

Deandre Ayton aportó 19 puntos y 11 rebotes para los Lakers, cuartos preclasificados, que lograron una victoria impresionante sin sus dos máximos anotadores.

Ambos equipos disputaron el primer duelo sin su jugador más importante. Luka Doncic y Austin Reaves están fuera por tiempo indefinido por lesiones desde el 2 de abril, mientras que Durant fue descartado a última hora por una contusión en la rodilla derecha.

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Los Ángeles prosperó al atinar el 60.6% de sus tiros y, con una defensa insistente limitó a los Rockets a un 37.6% de acierto.

Esa diferencia permitió que los Lakers ganaran pese a intentar apenas 66 tiros -la menor cantidad en un partido de la NBA en las últimas tres temporadas- y a conceder 21 rebotes ofensivos.

“Así es como tiene que ser: un grupo colectivo”, manifestó James, de 41 años, después de iniciar su 19na postemporada en la NBA. “Cuando te falta tanta potencia ofensiva como nos pasa ahora con AR y Luka fuera, todos tenemos que hacer nuestro trabajo y quizá hacer un poco más, protegernos unos a otros en ataque y en defensa, y creo que lo hicimos esta noche”.

Alperen Sengun anotó 19 puntos y Jabari Smith Jr. registró 16 unidades y 12 rebotes para los Rockets, que terminaron la temporada regular a un partido de Los Ángeles. Amen Thompson añadió 17 tantos, pero el joven núcleo de Houston arrancó de forma irregular después de convertirse en el claro favorito de esta serie debido a los problemas de lesiones de los Lakers.

El segundo partido se juega la noche del martes en Los Ángeles.

Los Lakers adquirieron a Kennard procedente de Atlanta a inicios de febrero, y el tirador de triples más preciso de la NBA se convirtió en un suplente clave antes de asumir un papel importante durante las últimas dos semanas. Encestó cuatro triples en el primer partido mientras acertaba nueve de sus primeros 12 tiros.

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Durant chocó rodillas con un compañero en el entrenamiento del miércoles. Reed Sheppard encestó cinco triples y anotó 17 puntos, pero a los Rockets les costó anotar con regularidad.

“Dominamos en muchas áreas, pero tiramos mal”, comentó el entrenador de Houston, Ime Udoka. “Eso va a ser difícil de superar, pero hubo algunas cosas que dejamos pasar, oportunidades desperdiciadas”.

Bronny James comenzó el segundo cuarto jugando junto a su famoso padre en los primeros minutos significativos de playoffs en la carrera del jugador de 21 años.