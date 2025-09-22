( Suministrada / Buzzer Beater )

Los Osos de Manatí y los Indios de Canóvanas poncharon el domingo sus boletos a la final de la División I de la Liga Juvenil Jorge Francisco “Paquito” Rodríguez de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

Liderados por 19 puntos de Jaythan Peña y Edrick Camacho, los Osos vencieron 109-88 a Barranquitas LIBB en el Coliseo Municipal de Barranquitas.

De esta manera, avanzaron a su cuarto juego de campeonato corrido en esta categoría, donde en esta temporada participaron 56 equipos.

Canóvanas, por su parte, dominó 95-87 a los Guaynabo Mets en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Jayden Pedroza fue el mejor jugador de los Indios con un doble-doble de 24 unidades y 15 rebotes. Michael Matos también dominó la pintura con 19 tantos y 15 capturas, al igual que Andres Solivan con 17 puntos y 10 rebotes.

La serie final de la División I de la Liga Juvenil comenzará el próximo sábado.

Por otro lado, en la División II ambas series se fueron a un partido decisivo.

Bucaplaa evitó la eliminación al vencer 84-73 a Mayagüez Municipio con 22 unidades de Eduyn Albino y otras 19 de Jorge Echeandia.

Bayamón Cowboys, en cambio, superó 78-75 a Jireh Kingdom de Río Grande para forzar un juego decisivo. Randy Jimenez lució imparable con 26 puntos.