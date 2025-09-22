Los sextetos de Jireh Kingdom de Río Grande, Saint John’s School, Robinson School y de la Escuela Miguel Meléndez Muñoz de Cayey (MMM) se robaron los reflectores de la sexta semana de la temporada del voleibol escolar que entra en su punto culminante de cara al torneo nacional Buzzer Beater, a celebrarse en noviembre en Gurabo.

Saint John’s School se coronó campeón del torneo invitacional de Robinson School en las categorías junior y senior masculino logrando así mantenerse por otra semana dentro del ‘Top-5′ en ambas categorías.

En junior femenino vencieron a Wesleyan Academy mientras que en senior dominaron a los locales en un duelo donde Spiro Torres resultó como el Jugador Más Valioso. En junior Lucas Colón brilló y cargó con esa distinción.

En senior femenino, las Hawks de Robinson School, lideradas por Maxine Rivera y Gianna Washington, defendieron su casa y lograron su segundo campeonato de la temporada venciendo en la final a Saint John’s School que venía de dominar a Rosabell de Guaynabo, clasificado número 23.

En esa categoría además Baldwin School se apuntó un triunfo importante ante el #13: Cupeyville School. Baldwin luego cayó ante Saint John’s School.

Se lucen las públicas

En el torneo de Arroyo High hubo sorpresas con la MMM sacando del camino a Cristo de los Milagros de Caguas en la categoría senior femenino. Luego el sexteto cayeyano cayó ante Guamani de Guayama que resultó campeón en esta categoría. En senior masculino los locales de Arroyo High vencieron a Saint Patrick en la final. Con esta victoria podrían abrirse paso en el Power Ranking tras derrotar al #21 nacional.

Sorpresas en ADC de Bayamón

En el torneo de la Academia Discípulos de Cristo de Bayamón (ADC) llovieron las sorpresas. En senior femenino, ganó Jireh de Río Grande (7) al vencer a las locales en la final.

Jireh logró además vencer a Capitán Correa de Hatillo (3) en el camino.

Por su parte, Marista de Manatí (17) derrotó al #1 Adianez, Pentecostal de Arecibo eliminó a Bayamón Military Academy (9), y María Reina (14) venció a Saint Francis (2).

En junior femenino, ADC de Bayamón (2) ganó en su casa venciendo a Saint Francis (4) que alcanzó la final tras derrotar a Capitán Correa (3) y al propio Adianez (6). Adianez venció a Marista de Guaynabo (1).

En senior masculino prevaleció Notre Dame de Caguas (9) venciendo a ADC de Bayamón (3) en la final.

Caribbean sigue de líder en Ponce

En el torneo de Sagrado Corazón de Ponce, Caribbean School sumó su segundo título del año venciendo a los locales para mantenerse dentro del Top-10.

En senior femenino, Guamaní se proclamó campeón tras superar a las locales. En la categoría junior masculino, Sagrado Corazón defendió su casa, y en junior femenino, también se llevaron el título al vencer a Froebel de Aguadilla (#9).

La séptima semana tendrá un manjar de torneos encabezados por San José de Río Piedras, Baldwin School, La Salle de Bayamón, Piaget de Manatí y YAA de Cabo Rojo.