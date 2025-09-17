José Soriano, del Colegio San José de Río Piedras, y Omarys Rivera, de la Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas, fueron escogidos como los Jugadores de la Semana de Buzzer Beater tras completarse la quinta semana de temporada del voleibol escolar.

Soriano, quien cursa duodécimo grado, ayudó a los Conquistadores de San José a sacar del camino a la Academia Discípulos de Cristo de Bayamón y a Saint Francis School de Carolina para ganar el torneo invitacional de este último.

Discípulos venía de derrotar el fin de semana pasada al Colegio San Ignacio de Loyola de San Juan, primer clasificado del Power Ranking de Buzzer Beater.

PUBLICIDAD

El joven colocador tiene experiencia en el programa nacional como titular de la Selección Sub-19 y fue pieza clave del conjunto que destronó el año pasado a San Ignacio después de dominar cuatro ediciones consecutivas de la Copa Buzzer Beater.

“La realidad es que el desempeño de Soriano es fundamental en las aspiraciones de los Conquistadores. Es un jugador probado que es considerado el mejor colocador de la clase 2026”, expresó Bryan Eloy García, presidente de la plataforma escolar, a Primera Hora .

Rivera, por su parte, lideró la ofensiva de la Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas en el certamen invitacional del Colegio Marista de Manatí.

La esquina, también de duodécimo grado, fue instrumental para que la Luis Muñoz Marín saliera victoriosa frente a la escuadra anfitriona y al Colegio Sagrada Familia de Corozal.

Ambos resultados fueron sumamente impresionantes debido a que Marista y Sagrada Familia estaban en la duodécima y decimotercera posición 12 y 13, respectivamente, del Power Ranking de Buzzer Beater antes del revés.

Por esta razón, la Luis Muñoz Marín, que no estaba entre las primeras 25, se convirtió esta semana en la única institución del sistema público en el Power Ranking de Buzzer Beater. La escuela barranquiteña subió al decimosexto lugar del escalafón.

“El trabajo que está haciendo Omarys junto a sus compañeras ha enviado un mensaje contundente de que en la pública hay talento para competir con lo mejor del voleibol escolar”, comentó García sobre Rivera.

La acción del voleibol escolar continuará este fin de semana con torneos en Discípulos de Cristo, Sagrado Corazón, Robinson School, Arroyo High, Colegio de la Inmaculada Concepción y Colegio San Antonio de Padua.