Nelson Colón ha sido un ganador donde quiera que ha ido. Llevó a los Leones de Ponce y a los Vaqueros de Bayamón a sus últimos dos campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y, además, clasificó a la Selección Nacional a sus primeros Juegos Olímpicos en 20 años.

Por eso, no sorprende que los Cangrejeros de Santurce hayan pensado que era el candidato ideal para rescatar a la franquicia que ha estado a la deriva desde su regreso a la liga en 2021.

Y es que, pese a que cuentan con quizá la nómina más alta del torneo, los Cangrejeros no han logrado avanzar a las semifinales en los últimos años. De hecho, ni siquiera adelantaron a la postemporada en la campaña anterior, tras ser eliminados por los Leones de Ponce en un juego de reto.

PUBLICIDAD

“Desde el día uno se habló de que ha pasado mucho y no ha pasado nada. Hay un equipo talentoso y capaz, pero que no estaba en la misma página. Creo que de eso se ha tratado mi primera parte como entrenador: crear este ambiente positivo y unir a todo el mundo con armonía para que podamos entendernos, aceptarnos y jugar juntos”, contó Colón en entrevista con Primera Hora .

“Luego de eso, viene lo que es la proyección. A mí me traen con la esperanza y la idea de que puedo empujar a este grupo a alcanzar un nivel que no ha podido. Eso será un proceso y los procesos toman tiempo. No sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero sí sé que vamos por el camino correcto”, abundó.

Nelson Colón durante el Sorteo de Nuevo Ingreso 2025 del BSN. ( alexis.cedeno )

Colón compartió que Santurce inició sus prácticas de pretemporada el 14 de enero con la meta de que los jugadores se adapten a una nueva cultura antes de que comience el torneo este próximo 15 de marzo. Y el entrenador ponceño se mostró satisfecho con el progreso que ha visto hasta la fecha.

“Lo primero que trabajamos fue la estructura. Este grupo no tenía una estructura de trabajo, disciplina y de cómo llevar el sentimiento de los jugadores como conjunto. Poco a poco, hemos establecido eso y hemos visto que ahora hay una disciplina en las llegadas y cómo comenzar a trabajar antes, durante y después de la práctica. De esa parte, pasamos a lo que es técnico-táctico para añadir lo que es mi ADN como entrenador a este grupo, tratando de cambiar el chip para crear una cultura defensiva”, detalló.

PUBLICIDAD

El exdirigente de los Vaqueros es una de las contrataciones que hicieron los Cangrejeros durante la temporada muerta. Más allá de los nuevos jugadores que agregó a su plantilla, la franquicia renovó su gerencia con Rolando Hourruitiner, presidente de operaciones, y Edgar Padilla, gerente general. Ambos exjugadores de los Cangrejeros.

Exvaqueros en Santurce

Pero Colón también tendrá a su lado caras familiares a su lado, pues se trajo de Bayamón a su mano derecha, el asistente Luis Camacho, quien lo acompañó durante su exitosa corrida con el equipo más ganador en el BSN. Adicional a eso, volverá a tener en sus filas al estelar armador Ángel Rodríguez y al trespuntista Benito Santiago Jr., dos figuras emblemáticas en los últimos dos títulos de Bayamón.

“Es una suerte de caer en un grupo donde podré trabajar con Ángel nuevamente. Ángel es un líder y uno de los jugadores con más ética de trabajo. Siempre está dispuesto a velar por el grupo y por él. Vengo con mi grupo de trabajo, que es una ventaja porque hablamos el mismo idioma y pensamos igual”, indicó.

“En el caso de Benito, sigue siendo uno de los tiradores más certeros del torneo y nos da esa versatilidad de que puede jugar varias posiciones, mientras también abre la cancha”, agregó.

Ricardo Dalmau (izquierda) entrega el trofeo del Jugador Más Valioso de la final 2020 a Angel Rodríguez, de los campeones Vaqueros de Bayamón. Ese año, se jugó bajo un formato burbuja en un hotel en Río Grande por la pandemia del Covid-19. ( BSN )

El estratega reveló que Rodríguez se reportó hace tres semanas a los entrenamientos de pretemporada del combinado crustáceo. El estelar armador firmó una extensión de cinco años por más de $1,000,000 con los Cangrejeros a mediados de septiembre.

Cuando Santurce hizo el anuncio, señaló que el canastero, de 32 años, estaría disponible desde la jornada inaugural del torneo, a diferencia de campañas anteriores, cuando se reportaba tarde por sus compromisos en el exterior.

PUBLICIDAD

Colón vivió en carne propia cómo la ausencia de Rodríguez afectaba a un equipo y cómo su presencia lo mejoraba durante su tiempo con los Vaqueros, por lo que cree que tendrá un gran impacto esta temporada con Santurce.

“Ángel es de esos jugadores que tiene la capacidad de trastocar al equipo positivamente. El año pasado no pasó por una buena temporada. Él está bien consciente de eso y está en una misión de volver a liderar a un equipo con la capacidad de llegar al último juego de la temporada”, relató acerca del base que promedió 11.2 puntos, 2.8 rebotes y 4.5 asistencias en su primera campaña con los Cangrejeros.

Además de Santiago Jr., la franquicia añadió otras figuras a su elenco nativo, como Devon Collier e Isaiah Piñeiro. Collier viene de ser una pieza clave en el campeonato de los Criollos de Caguas y llegó a un acuerdo con Santurce en la agencia libre, mientras que Piñeiro era uno de los canasteros principales de los Piratas de Quebradillas y fue adquirido vía cambio.

La franquicia recibió a Piñeiro, los derechos del importado Hassan Whiteside y el decimoséptimo turno del Sorteo de Nuevo Ingreso a cambio de la tercera selección y turnos de segunda ronda hasta 2028. Esto forma parte del plan de la organización para traer un cetro a la capital lo antes posible.

“La idea de traer a Piñeiro fue un cambio en el que nosotros estamos pensando en traer un núcleo ganador lo más antes posible y no en desarrollar”, explicó el técnico.

PUBLICIDAD

Uno que vislumbraba despuntar era el joven armador Emmanuel Maldonado, quien ganó el premio Sexto Hombre del Año en 2024, pero se perderá el torneo en su totalidad debido a una lesión en la rodilla. No obstante, Colón tendrá la oportunidad de dirigir por primera vez en su carrera a Walter Hodge Jr., con quien tuvo muchas batallas durante la rivalidad entre Bayamón y Arecibo.

“Hay algunas personas que pueden pensar que ya pasó sus mejores años, pero yo pienso que el año pasado no estaba motivado y no se encontró en el equipo. Desde el día uno, tuvimos una buena conversación y estamos cultivando una relación. Le tengo mucho respeto porque siempre ha sido un ganador en todos los niveles del baloncesto y está trabajando al 100% todos los días”, dijo acerca del veterano armador, de 38 años.

Posible la llegada de Sullinger o Whiteside

Hasta la fecha, Santurce anunció al delantero Troy Brown Jr. y al escolta Mojave King como dos de sus tres refuerzos cuando empiece el torneo.

Brown Jr. tiene seis años de experiencia en la NBA y estuvo recientemente jugando en Turquía con el club Manisa BBSK. King, por su parte, viene de competir en la NBL de Australia con los Breakers de Nueva Zelanda.

Al ser abordado sobre quién sería el tercer importado, Colón desmintió los rumores de un posible traspaso para adquirir los derechos de Kristian Dolittle, a quien dirigió en Bayamón, pero confirmó que han entablado conversaciones con los demás refuerzos que tienen reservados, como Jared Sullinger y Hassan Whiteside.

Hassan Whiteside debutó en el BSN en 2023 con los Piratas de Quebradillas. ( BSN )

“Tenemos varias ideas para el jugador grande que nos falta. Obviamente, hemos barajado varios nombres y tenemos los derechos de varios jugadores, los cuales han sido analizados. Hemos tenido conversaciones con cada uno de ellos y no descartamos a nadie”, sentenció.