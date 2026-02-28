El dirigente puertorriqueño Nelson Colón debutó el viernes como dirigente de Panamá con una victoria ante Cuba por 84-81 en la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Colón, quien dirigió a Puerto Rico en el pasado ciclo olímpico, fue anunciado como nuevo entrenador de Panamá el 26 de enero tras la salida del argentino Gonzalo García. Días después, se confirmó que el también boricua Carlos Rivera, actual estratega de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), se integraría a su cuerpo técnico como asistente.

Al igual que Puerto Rico, el seleccionado panameño perdió sus dos juegos en la primera ventana clasificatoria al Mundial a finales de noviembre. En su caso, cayó dos veces frente a Uruguay: una derrota fue por un margen de 33 puntos y la otra por apenas dos.

Estos resultados tenían a Panamá compartiendo el sótano del Grupo D con marca de 0-2, por lo que era de suma importancia empezar esta segunda etapa de los clasificatorios con un triunfo.

Ante esta situación, Colón hizo los ajustes pertinentes y logró que su equipo se dirigiera al descanso con una ventaja de 49-39. Sin embargo, los cubanos eran un hueso difícil de roer y le dieron vuelta al marcador en el tercer periodo. Pero, con el partido empatado 81-81 en los minutos finales, Iverson Molinar selló la victoria con una tirada libre y una güira poco después cuando restaban 50 segundos del tiempo reglamentario.

Panamá no contó con el armador puertorriqueño Jhivaan Jackson porque sufrió una rotura del ligamento anterior cruzado (ACL, por sus siglas en inglés) en una de las prácticas para la segunda ventana. Esta lesión lo obligará a perderse el resto de la temporada de la Liga ACB de España con el club Recoletas Salud San Pablo Burgos y el torneo 2026 del BSN con los Osos de Manatí. Ante su ausencia, Molinar fue el líder ofensivo de los panameños con 26 puntos, seguido por Ernesto Oglivie con 22.

El conjunto panameño ocupa ahora el tercer puesto del Grupo B y enfrentará el lunes a Argentina en Buenos Aires. Como dirigente, Colón ha sido exitoso tanto a nivel de clubes como con selecciones nacionales. Ha ganado cuatro campeonatos en el BSN, dos con Ponce y otros dos con Bayamón, y clasificó a Puerto Rico al Mundial 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024. En la actualidad, está al mando de los Cangrejeros de Santurce.