La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR) anunció este viernes que George Conditt IV no estará disponible este domingo por una lesión en la pantorrilla, cuando el Equipo Nacional enfrente a Bahamas en el Coliseo Roberto Clemente, como parte de la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA 2027.

En su lugar, fue convocado Christian Negrón, quien ya se encuentra practicando con el grupo. No se ofrecieron detalles adicionales sobre la gravedad de la dolencia de Conditt IV ni el tiempo estimado de recuperación.

El centro, de 25 años, tuvo el jueves una noche para el olvido en la derrota contra Canadá por 96-85 en tiempo extra. En 20 minutos, Conditt IV no anotó un solo punto y solo atrapó seis rebotes. Además, terminó con un plus-minus de -21.

El compromiso del domingo es crucial para Puerto Rico, que tiene marca de 0-3 y ocupa el sótano del Grupo B. Un revés pondría en serios aprietos la clasificación de los boricuas al Mundial tras Bahamas (1-2) vencer el jueves, 99-96, a Jamaica (2-1).