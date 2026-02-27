Cuando múltiples fanáticos invadieron el campo del Estadio Juan Ramón Loubriel el jueves en los minutos finales del amistoso entre el Inter Miami e Independiente del Valle para acercarse a Lionel Messi, el personal de seguridad fue incapaz de detenerlos a tiempo.

Como consecuencia, uno de los aficionados logró agarrar a Messi, y aunque un miembro del equipo de seguridad intentó separarlo, el astro argentino cayó al césped al continuar el fanático aferrado a él.

En Puerto Rico varios hinchas fueron a abrazar a Messi y LOS DE SEGURIDAD TERMINARON TIRANDO A LIONEL AL PISO.



Increíble. 😳🇦🇷

Esto se pudo haber evitado de distintas maneras, pero quizá una era con la presencia de Yassine Cheuko, el famoso guardaespaldas del campeón del mundo. Sin embargo, Cheuko no estuvo presente el juego de exhibición en Bayamón.

¿Dónde estaba? Pues, aunque no se conoce con exactitud, el francés fue vetado de la Major League Soccer (MLS) y no podrá volver a situarse en el campo de juego durante los compromisos del club miamense. Esto debido a las nuevas normas de seguridad que implementó la liga estadounidense para la temporada 2025.

“Ya no me permiten estar en el campo”, expresó Cheuko al portal House of Highlights. El francés fue contratado como guardaespaldas de Messi por su trayectoria en este tipo de funciones, así como por su rapidez y profesionalismo en situaciones de riesgo.

No obstante, tras los recientes ajustes de la MLS, la seguridad del argentino está a cargo del personal encargado de vigilar las gradas de la liga.

Cabe destacar que el amistoso entre el Inter Miami e Independiente del Valle no fue un juego oficial de la MLS y estuvo organizado por VRDG Entertainment en asociación con el Gobierno de Puerto Rico.