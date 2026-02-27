Bayamón. Lionel Messi marcó un gol desde el punto penal y el Inter Miami venció el jueves, 2-1, a Independiente del Valle en un partido amistoso, celebrado en el Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, frente a más de 17,000 personas.

El astro argentino no jugó en la primera mitad, pero entró en los últimos 45 minutos. Messi, de 38 años, viene de recuperarse de una lesión en el isquiotibial izquierdo (hamstring) que sufrió hace tres semanas en un juego de exhibición en Ecuador, como parte del 2026 Champions Tour, una gira de pretemporada que el club miamense comenzó en Sudamérica tras proclamarse campeón de la MLS.

Esta fue la razón por la cual el juego fue pospuesto para esta fecha, a dos días de haberse celebrado el pasado 11 de febrero. Sin embargo, disputó los 90 minutos del juego inaugural de temporada el pasado sábado, donde el Inter Miami perdió, 3-0, ante Los Ángeles FC.

En los minutos finales del desafío de esta noche, varios fanáticos invadieron el terreno del Loubriel con la intención de fotografiarse con el astro argentino. Solo uno logró el cometido y el resto fue detenido por el personal de seguridad. Pero, cuando una de las personas fue derribada, agarró al arentino y este cayó al césped.

Una de las personas que invadió el campo del Estadio Juan Ramón Loubriel agarró a Lionel Messi cuando fue derribado por el personal de seguridad. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Ante esta situación, el juego fue detenido por varios minutos y los referís solo agregaron dos minutos. Al sonar el silbato final, el astro argentino tuvo que ser escoltado por múltiples personas por el apasionado ambiente en Bayamón.

Con apenas tres minutos de acción, el legendario delantero uruguayo Luis Suárez dio la impresión de haber marcado el primer gol del partido, pero fue anulado por cometer una falta sobre el portero argentino Guido Villar.

A pesar de ser un amistoso, los humos se empezaron a elevar poco a poco dentro del campo y el mediocampista italiano Yannick Bright recibió la primera tarjeta amarilla del encuentro en el minuto 15.

A su vez, Súarez interceptó un balón y realizó un pase filtrado al centrocampista Santiago Morales para un contraataque letal que abrió el marcador en el minuto 16. Sin embargo, Independiente del Valle se desquitó de inmediato y empató el juego al siguiente minuto con un gol del ecuatoriano Patrik Mercado.

Momentos después, Mercado intentó crear otra jugada en busca del segundo gol del club ecuatoriano, pero fue derribado por un defensor del Inter Miami. Acto seguido, el onceno miamense cometió una fuerte falta cerca del área y los jugadores tuvieron que ser separados tras un intenso intercambio.

En el minuto 37, el extremo derecho argentino Matías Perello realizó una falta sobre el centrocampista estadounidense David Ruiz para detener un contraataque del Inter Miami. Ante esta situación, Suárez pateó un tiro libre y estuvo a punto de marcar el segundo, pero el disparo fue atajado por Villar.

Luis Suárez patea un tiro libre ante Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel. ( Ramon "Tonito" Zayas )

En la jugada, el portero suplente de Independiente del Valle sufrió una lesión de rodilla y permaneció varios minutos tendido en el césped. Villar no se pudo levantar por su propia cuenta y tuvo que ser removido en camilla ante los aplausos de los presentes. En su lugar, entró el ecuatoriano Miguel Peralta, arquero titular de Independiente del Valle.

El portero argentino Guido Villar fue sacado en camilla del juego de exhibición en el Estadio Juan Ramón Loubriel. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El partido se fue al descanso igualado, 1-1. Después de permanecer en el banquillo durante los primeros 45 minutos, Messi salió al césped del Loubriel con la cinta de capitán en su brazo para el segundo tiempo. Cuando el argentino fue anunciado como una de las sustituciones del club miamense, las miles de personas que acudieron al amistoso se enloquecieron.

Messi no tardó en crear peligro para Independiente del Valle con un pase desde el centro del campo que cayó dentro del área en las zapatillas del lateral derecho argentino Facundo Mura. No obstante, Mura no aprovechó la ocasión y falló el disparo. En el minuto 62, el conjunto ecuatoriano amenazó con tomar la delantera, pero el arquero estadounidense-argentino Ricco Ríos Novo realizó dos paradas de película.

Al poco tiempo, Messi marcó desde el punto penal en el minuto 68 después de una mano de Independiente del Valle dentro del área en el minuto 68 durante un contraataque. Al entrar a la diana, la “Messimanía” se apoderó del público, pues todos celebraron el primer gol en suelo boricua de a quien muchos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos.