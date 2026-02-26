La Federación de Béisbol de Puerto Rico informó que este jueves cinco integrantes del Equipo Nacional realizaron una sesión de práctica de dos horas en el Bayamón Baseball Complex, como antesala al viaje rumbo a Fort Myers, donde se llevará a cabo la primera práctica oficial del combinado previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En el entrenamiento estuvieron presentes el capitán Martín Maldonado, así como los lanzadores José de León, Jorge López, Ángel Reyes y Raymond Burgos.

Durante la jornada, los jugadores trabajaron aspectos específicos, enfocados en llegar en óptimas condiciones físicas a la concentración en Florida.

“Mantener a los muchachos listos aquí. Estamos comprometidos con Puerto Rico, con nuestros familiares y amistades que están aquí. Y qué mejor que tener este grupo de muchachos trabajando y enfocados en lo que queremos hacer en Fort Myers”, dijo Maldonado.

Machete Maldonado jugará sus últimos partidos como pelotero profesional en el Clásico Mundial. ( Suministrada )

El receptor explicó que el plan de trabajo se coordinó con el dirigente de pitcheo José “Cheo” Rosado y Víctor “Tavo” Ramos, atendiendo las necesidades particulares de los lanzadores.

“Estuvieron trabajando bateadores, haciendo varios pitcheos. La idea es que cuando lleguen a Fort Myers estén un poquito más en condición física para poder representarnos”, añadió.

Maldonado aseguró que el ambiente dentro del grupo es positivo y que todos esperan con entusiasmo la primera práctica.

“Estamos todos contentos, los chats están encendidos. Sabemos el compromiso que tenemos con el pueblo y vamos a salir a dar el máximo”, puntualizó.

Los integrantes del combinado puertorriqueño se reportarán este domingo en la ciudad de Fort Myers, Florida. La primera sesión de práctica, bajo la dirección de Yadier Molina, se llevará a cabo el lunes 2 de marzo a la 1:00 p.m. en el JetBlue Park, complejo primaveral de los Boston Red Sox.

Raymond Burgos y Machete Maldonado conversan durante una etapa de la práctica. ( Suministrada )

Puerto Rico tendrá dos juegos de exhibición previo al inicio del torneo. El martes 3 de marzo enfrentará a las 6:00 p.m. a los Red Sox en el JetBlue Park y el miércoles 4 de marzo, desde la 1:00 p.m., se medirá a los Minnesota Twins en el Lee Health Sports Complex.

Tras concluir el encuentro ante Minnesota, el equipo boricua viajará a San Juan, sede del grupo A. El jueves 5 de marzo se realizará una práctica en suelo patrio y el debut oficial será el 6 de marzo frente a Colombia en el Estadio Hiram Bithorn.