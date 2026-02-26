Detroit. Jalen Duren tuvo 29 puntos y 15 rebotes, Cade Cunningham agregó 29 puntos y 13 asistencias y los Pistons de Detroit vencieron al Thunder de Oklahoma City 124-116 el miércoles por la noche en un duelo de líderes de conferencia.

El Thunder empezó el partido sin cinco de sus seis máximos anotadores: Shai Alexander-Gilgeous (abdomen), Isaiah Hartenstein (pantorrilla), Chet Holmgren (espalda), Ajay Mitchell (abdomen) y Jalen Williams (isquiotibiales). El único de los seis titulares fue Isaiah Joe, que salió en el descanso por una contusión en la cadera.

Duncan Robinson añadió 16 puntos para Detroit, líder del Este. Los Pistons han ganado seis de siete para mejorar a 43-14.

Jaylin Williams anotó 30 puntos, la mejor marca de su carrera, para los Thunder, defensores del título, y Cason Wallace añadió 23. Los Thunder cayeron a 45-15. Habían ganado cinco de seis.

Después de que Oklahoma City recortara a 108-105 con 5:06 por jugar, Javonte Green respondió con una canasta de 3 puntos en una posesión en la que Detroit tuvo cuatro rebotes ofensivos.

Denver aplasta a Boston con doble-doble de Jokic

En otro juego, Nikola Jokic anotó 30 puntos y capturó 12 rebotes, incluso en una noche en que la puntería no lo acompañó, para ayudar a que los Nuggets de Denver derrotaran 103-84 a los Celtics de Boston.

Denver jugó la mayor parte del partido sin el escolta Jamal Murray. Se retiró tras disputar 7:51 minutos debido a una enfermedad y no regresó.

Nikola Jokić, a la derecha, controla el balón en el poste ante Nikola Vučević. ( David Zalubowski )

Tim Hardaway Jr. sumó 14 puntos para que los Nuggets se recuperaran de una gira con foja de 1-2 tras el receso del Juego de Estrellas, que incluyó una derrota en Golden State el domingo.

Denver le siguió el paso a Houston en la apretada clasificación de la Conferencia Oeste. Los Nuggets están a unos puntos porcentuales de los Rockets en la lucha por el tercer puesto.

Jaylen Brown volvió a la alineación de Boston después de perderse el partido del martes por la noche en Phoenix por una contusión en la rodilla derecha. Anotó 23 puntos por los Celtics, que terminaron con un registro de 3-1 una gira por el oeste.

Habían ganado cinco duelos seguidos y nueve de 10 antes de quedarse sin energía en la altitud de Denver.

Derrick White, oriundo de Colorado, anotó 18 de sus 20 puntos en el segundo cuarto.

Jokic tuvo dificultades en tiros de campo y desde la línea de tres. Encestó 11 de 28 en total y acertó 4 de 13 triples, pero ayudó a generar una racha de 11-0 para cerrar el tercer cuarto, lo que dio a Denver una ventaja de 10 puntos de cara al último periodo.