La séptima semana de acción en la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) inició ayer miércoles con victorias para las Criollas de Caguas y las Pinkin de Corozal, resultados que provocaron movimientos importantes en la parte alta de la tabla de posiciones.

En la cancha Salvador Dijols, las Criollas resistieron un intento de remontada de las Leonas de Ponce y se impusieron en cinco parciales para detener una racha de tres derrotas consecutivas. Los marcadores fueron 25-23, 25-23, 21-25, 15-25 y 15-11.

Caguas dominó los primeros dos sets por estrecho margen antes de que Ponce reaccionara con autoridad en el tercero y cuarto parcial para forzar un quinto y decisivo episodio. En el set de muerte súbita, las Criollas tomaron el control temprano con un avance de 7-0, tramo que incluyó un ataque por la posición cuatro de Jenaisya Moore.

Las Leonas respondieron con un avance 10-4 que redujo la diferencia a 11-10, pero no lograron completar la remontada. Caguas aseguró el triunfo con dos bloqueos consecutivos, uno sobre Raymariely Santos y otro frente a Jordan Wilson.

Las Criollas dominaron 15-10 en bloqueos, un renglón clave en el desenlace del encuentro. Ponce, sin embargo, fue superior en ataques (68-54), defensas (127-109), pases (49-41) y asistencias (20-12). Ambos sextetos cerraron con cinco servicios directos.

Genesis Collazo encabezó la ofensiva de Caguas con 22 puntos, incluidos cinco bloqueos. Moore aportó 19 unidades, Alexandra Czech sumó 13 y Diana Reyes agregó 11. Por Ponce, Wilson lideró con 29 puntos, mientras Stephanie Enright añadió 20.

Con el resultado, las Criollas mejoraron a 8-7 y alcanzaron 25 puntos para mantenerse en el segundo lugar del escalafón. Las Leonas, que sumaron un punto en la derrota, colocan su marca en 5-10 y 16 puntos, en la quinta posición.

En el otro encuentro de la jornada, Corozal se impuso en cuatro sets sobre las Atenienses de Manatí con parciales de 25-22, 25-21, 23-25 y 25-22. Las Pinkin mejoraron a 8-7 y 24 puntos, en el tercer puesto. Manatí, que no sumó, quedó con 5-10 y 17 puntos en la cuarta posición.

La acción continúa el viernes cuando Santurce visite a Caguas en el coliseo Roger Mendoza, mientras Manatí viajará a Juncos para enfrentar a las Valencianas en el coliseo Rafael G. Amalbert.