Bayamón. Entre gritos, aplausos y celulares en alto, Lionel Messi y el Inter Miami protagonizaron el miércoles una eufórica práctica frente a miles de fanáticos en el Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, en la víspera de su histórico amistoso ante Independiente del Valle en Puerto Rico.

La sesión fue programada para dar inicio a las 6:30 p.m., pero horas antes el ambiente en las afueras de la instalación evocaba una auténtica fiesta de hinchas de fútbol, cargada de pasión y expectativa. En todos lados, habían fanáticos con el nombre de Messi y el dorsal número 10 en sus espaldas, ya fuera con el escudo del Inter Miami, la Selección de Argentina o el FC Barcelona en su pecho.

Era más que claro que las miles de personas que habían comprado taquillas para esta práctica abierta al público lo habían hecho por la oportunidad de ver por primera vez en suelo boricua a quien consideran el mejor futbolista de todos los tiempos.

Desde bien temprano, jovencitos abarrotaron la entrada hacia el camerino por donde saldría el astro argentino junto al resto de sus compañeros. Casi todos cargaban camisetas, zapatillas y hasta la mismísima bandera de Argentina con la esperanza de que Messi las autografiara.

Minutos después, una batucada se adueñó de la instalación. Era la señal de que el autobús que traía al Inter Miami había llegado al Loubriel. Al igual que en la entrada a los camerinos, cientos de personas esperaban con anticipación la llegada de Messi a Bayamón a las afueras del estadio. Al bajarse del vehículo, los gritos eran ensordecedores. “Messi, Messi, Messi…”, exclamaban cada niño y adulto que rodeaba el vehículo.

Al poco tiempo, el ganador de ocho Balones de Oro fue el primero en salir al campo, junto a Rodrigo De Paul, su inseparable compañero tanto en el Inter Miami como en la Selección de Argentina. Le siguieron el resto de los integrantes del club, con el legendario delantero Luis Suárez siendo el último en salir del túnel.

Entra Lionel Messi y el Inter Miami al terreno del Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, para su práctica abierta al público. @primerahora pic.twitter.com/dtd8o4aDDo — Joseph Reboyras (@Reboyras_) February 25, 2026

Messi saludaba a los miles de fanáticos que gritaban su nombre a todo pulmón, pero el equipo trató a la sesión de entrenamiento como cualquier otra. El Inter Miami abrió el sábado pasado la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) con una derrota por 3-0 ante el Los Ángeles FC. Sin embargo, como el encuentro contra Independiente del Valle es un amistoso, no habrá puntos de liga en juego este jueves.

A sabiendas de esto, Messi y compañía se tomaron la práctica con calma. El astro argentino tocó el balón en un par de ocasiones antes de empezar a pasarlo en un círculo con el resto de sus compañeros. Cada vez que el balón llegaba al 10, se desataba una euforia en las gradas, así como cuando hubo una sesión de remates a puerta. Cuando Messi superó al portero y el balón tocó la malla, los presentes gritaron como si fuese un gol en un partido oficial.

Lionel Messi se prepara para patear el balón durante su práctica en el Estadio Juan Ramón Loubriel. ( Alexis Cedeño )

Mientras tanto, el animador Aniel Rosario se encargó de entretener al público con sus ocurrencias. Rosario aprovechó la oportunidad y le pasó el micrófono a unos cuantos niños para que le dijeran unas palabras a su ídolo. “¡Messi, fírmame la camiseta!”, “¡Messi, vuelve al Barcelona!”, “¡Messi, mi novia te quiere más a ti que a mí!”, fueron algunas de las ocurrencias que los jovencitos le dijeron al campeón del mundo.

Al terminar la práctica, Messi saludó al público y le dio la mano a un jovencito que llevaba un cartel que decía: “Mi papá y yo soñamos con este momento. Él ya no está, ahora él me ve desde el cielo. Ayúdame a cumplirlo. Regálame una foto o tu firma, por favor”.

Se trataba de Amaury López, un niño de nueve años cuyo padre era fanático de Messi y soñaba con ir a verlo jugar junto a su hijo, pero falleció el año pasado. No obstante, el astro argentino fue informado acerca de su petición y cumplió su sueño al firmar el cartel minutos después de haber entrado al camerino.

Lionel Messi se prepara para patear el balón durante su práctica en el Estadio Juan Ramón Loubriel. ( Alexis Cedeño )

“Nos tomó por sorpresa porque pensábamos que ya se había ido, pero el entrenador vino, se llevó el cartel y nos lo trajo con la firma, así que verdaderamente estamos bien agradecidos”, dijo Suheily Ortiz, madre de Amaury, a Primera Hora .

Javier Mascherano, dirigente del Inter Miami, también se tomó unos minutos para firmar unas cuantas camisetas antes de entrar al camerino tras haber finalizado la práctica. El juego de exhibición entre el Inter Miami e Independiente del Valle está pautado para las 8:00 p.m.