A casi dos semanas de su fecha original, el astro argentino Lionel Messi y el Inter Miami saltarán este jueves al césped del Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, para un histórico amistoso contra Independiente del Valle frente a más de 17,000 fanáticos.

El partido, programado inicialmente para el 13 de febrero, formaba parte del 2026 Champions Tour, una gira de pretemporada que el club empezó en Sudamérica tras proclamarse campeón de la MLS. Sin embargo, fue pospuesto apenas dos días antes de su celebración debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo (hamstring) que Messi sufrió durante un juego de exhibición en Ecuador ante el Barcelona SC la semana anterior.

Pero, luego de ver 90 minutos de acción el pasado sábado ante Los Ángeles FC en el primer partido de temporada del Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), no existen dudas de que el ocho veces ganador del Balón de Oro se recuperó de su lesión y está listo para competir en suelo boricua. A sus 38 años, jugará por primera vez en la isla.

Messi, considerado por muchos expertos como el mejor futbolista de todos los tiempos, disputará su cuarta campaña con el Inter Miami después de firmar a finales de octubre pasado una extensión de contrato hasta 2028. Este año, que muy bien podría marcar el inicio de su última etapa como futbolista profesional, buscará revalidar el campeonato de la MLS.

En 2025, le dio a Miami su primer título de liga y, aunque ganar un segundo corrido sería un hito sin precedentes para el club, no es el objetivo más importante en el calendario de Messi. Y es que este año se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026. Argentina, como campeón del Mundo, es uno de los favoritos a levantar la codiciada Copa. De hecho, ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de la FIFA, por lo que Messi no se arriesgará a ningún tipo de lesión rumbo al torneo, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

Aun así, participará en un amistoso en Puerto Rico en plena temporada de la MLS, apenas cuatro días antes de su próximo partido de liga contra el Orlando City. Primera Hora supo que por contrato deberá jugar al menos 45 minutos, lo que equivale a la mitad del encuentro. Messi viene de marcar 29 goles y repartir 16 asistencias en la campaña anterior de la MLS, pero no será la única figura de renombre que pisará el terreno del Loubriel este jueves.

Lionel Messi durante el juego inaugural de la temporada 2026 de la MLS del Inter Miami contra el LAFC. ( Kyusung Gong )

Sus compañeros de renombre

Luis Suárez, el histórico goleador de la Selección de Uruguay, también forma parte del Inter Miami. El “Pistolero” tal vez ya no sea aquel delantero que conquistó Europa junto a Messi con el FC Barcelona, pero es uno de los futbolistas con más experiencia y jerarquía que continúan activos en la actualidad. Terminó la temporada pasada con 10 goles y 11 asistencias.

Otro jugador que dio el paso a la MLS detrás de Messi es el argentino Rodrigo De Paul. Tras no llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid para ampliar su contrato que acababa en 2026, el mediocampista apostó por emigrar a Estados Unidos para jugar junto a su amigo y tener minutos de juego garantizados que le permitirían llegar en la mejor forma posible al Mundial.

Según reportes, el Inter Miami pagó una prima de fichaje de $15 millones para traerlo a la MLS. A sus 31 años y con el nivel que había demostrado vistiendo el uniforme de los colchoneros, cualquiera hubiese pensado que a De Paul le quedaban unos cuantos años en Europa, por lo que su decisión tomó por sorpresa a muchos.

El Inter Miami, además, fortaleció su plantilla esta campaña con las incorporaciones de Germán Berterame, Dayne St. Clair, Sergio Reguilón, Michael dos Santos, Facundo Mura y David Ayala. Abrieron el torneo con una humillante derrota ante el LAFC por 3-0, así que no hay dudas de que vendrán a la isla con ganas de reivindicarse, a pesar de que se trate de un juego de exhibición.

Lionel Messi junto a Rodrigo De Paul durante su práctica en el Estadio Juan Ramón Loubriel. ( Alexis Cedeño )

El club miamense es dirigido por el argentino Javier Mascherano, excompañero de Messi en el Barcelona y en la Albiceleste. Mascherano fue anunciado como nuevo director técnico del Inter Miami en noviembre de 2024. Reemplazó a Gerardo “Tata” Martino con un contrato que se extiende hasta la temporada 2027.

Enfrentarán a Independiente del Valle, conocido también como IDV o “El Matagigantes”. Es un club profesional ecuatoriano que es famoso en su país por su excelente formación juvenil y estilo de juego. Al igual que el Inter Miami, se proclamó campeón de su liga el año pasado.

Además, cuenta con una de las plantillas más costosas de Ecuador, valorada en $36 millones. El mediocampista ecuatoriano Patrik Mercado, de 22 años, encabeza la lista con un valor de $6.5 millones. Le siguen los mediocentros Justin Lerma (22 años y $3.5 millones) y Darwin Guagua (18 años y $2.3 millones).

El uruguayo Joaquín Papa es el dirigente del conjunto ecuatoriano. Asumió la dirección de Independiente del Valle en diciembre de 2025, luego de la salida de Javier Rabanal.

El partido está pautado para comenzar este jueves, a las 8:00 p.m., y será transmitido por Telemundo.