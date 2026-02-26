Los Pescadores del Plata de Comerío y los Mets de Guaynabo dominaron la jornada de este miércoles en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Ambos equipos regresaron a la ruta ganadora luego de un complicado tercer fin de semana.

Comerío apabulló con blanqueada 13-0 a los Bravos de Cidra, respaldado por la combinación de tres lanzadores y 17 inatrapables. Michael Rivera, Alexis Ortiz y Víctor Vargas se combinaron para permitir apenas tres imparables.

Rivera se acreditó la victoria al cubrir los primeros siete episodios con seis ponches. El revés fue para José Acosta, quien permitió las primeras cuatro carreras de los Pescadores del Plata en apenas una entrada. Los comerieños contaron con dos cuadrangulares de José “Pocholo” Rivera y uno de Melvin Rodríguez. Comerío juega para 3-3, mientras Cidra tiene 2-4 con dos derrotas al hilo.

Por su parte, los Mets superaron 4-3 al Melao Melao de Vega Baja con dos carreras impulsadas de Alexis Ortiz, quien conectó un triple. Guaynabo anotó sus cuatro vueltas en la parte baja del cuarto episodio. Jesús del Rosario cubrió los primeros cinco capítulos con una carrera permitida para apuntarse la victoria, mientras Eduardo Vega se acreditó el salvamento. Eddy Reynoso lanzó el juego completo por Vega Baja, pero cargó con la derrota.

Los Mets tienen marca de 2-3 y el Melao Melao juega para 1-4 con cuatro derrotas consecutivas.

La acción continúa este viernes a las 8:00 p.m. con una tanda de 22 juegos.