El gobierno de Estados Unidos negó los visados a ocho integrantes de la delegación cubana que viajaría al Clásico Mundial de Béisbol, informó la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS). Por lo visto, ninguno de los prevenidos es un jugador y más bien directivos federativos o parte del grupo de apoyo, incluyendo el coach de lanzadores, el relevista Pedro Luis Lazo.

Entre los afectados se encuentran el presidente de la FCBS, Juan Reinaldo Pérez Pardo; el secretario general, Carlos del Pino Muñoz; y el entrenador de pitcheo ya mencionado, reconocido como una gloria del deporte cubano y quien jugó en varias ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, incluyendo la del 2006 que le trajo a jugar en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La federación señaló que los ocho forman parte de la delegación con funciones específicas, requeridas por los organizadores del torneo para el correcto funcionamiento de todos los equipos participantes.

“Tras más de un mes de presentadas las solicitudes, la respuesta de Estados Unidos da la espalda a las razones que las sustentan, a los preceptos elementales del deporte y a los compromisos asumidos por los países sedes de certámenes de este tipo”, indicó la FCBS en un comunicado oficial.

Otros de los afectados son Carlos del Pino, un scout; Raúl Fornés, vicepresidente del Ministerio de Deportes de Cuba (Inder); Gisleydi Sosa, directora de relaciones internacionales del Inder; y Judith Langaney, miembro de la FCBS, publica el portal worldbaseball.com.

El gobierno estadounidense citó como motivo lo establecido en la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La federación cubana calificó la medida de injusta y aseguró que coloca a la delegación en evidente desventaja, además de ser “falso que Cuba no coopere con Estados Unidos en materia migratoria”.

Según la FCBS, la negativa de visas se suma a las complicaciones que enfrentó Cuba durante la integración de su nómina, debido a que los plazos de autorización para el equipo cubano dependieron de la aprobación del gobierno estadounidense, requisito imprescindible para su invitación al torneo.

La Federación aseguró que evaluará los pasos a seguir y que informará oportunamente sobre las decisiones que adopte respecto a la participación de Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

La delegación cubana, por su parte, está pendiente a viajar este domingo hacia Arizona, Estados Unidos, desde Nicaragua, para formar parte de dos juegos de fogueo ante Kansas City el martes y ante Cincinnati el miércoles, día en el que procederían a transportarse a Puerto Rico a tiempo para el inicio del torneo el 6 de marzo.

PUBLICIDAD

Como parte de su preparación en Nicaragua, en los pasados días celebraron tres fogueos contra los locales, que también jugarán en el Clásico Mundial de Béisbol, y son dirigidos por el legendario mánager norteamericano Dusty Baker. En los juegos, Cuba cayó por 6-1 ante Nicaragua en el tercer duelo, tras haber empatado a 2-2 en el segundo y triunfado por 3x1 en el primero.

Un cuarto amistoso se jugará este viernes en Managua.