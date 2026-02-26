Almería, España. Cristiano Ronaldo ha comprado una participación en el club español de segunda división Almería, dijo el jueves una consultora que representa a la estrella portuguesa del fútbol.

Brunswick Group dijo en un comunicado que Ronaldo compró una participación del 25% del club que tiene un propietario saudí.

Ronaldo, de 41 años, se trasladó a Arabia Saudí para jugar en el Al-Nassr a finales de 2022.

“Ha sido una ambición mía desde hace mucho tiempo contribuir al fútbol, más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club español con sólidos cimientos y un claro potencial de crecimiento”, dijo Ronaldo en el comunicado.

El cinco veces Balón de Oro compró la participación en el Almería a través de su filial CR7 Sports Investments, según Brunswick Group.

El Almería lleva más de seis años bajo el control de propietarios saudíes. Mohamed Al-Khereiji se convirtió en el nuevo propietario y presidente del club en el verano de 2025, cuando se lo compró a Turki Al Alsheikh.

“Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir”, dijo Al-Khereiji en el comunicado. “Conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos de equipo como de academia”.

No se han revelado los detalles financieros.

Almería no respondió inmediatamente a un correo electrónico de Associated Press en el que se pedían más detalles sobre el acuerdo.

El Almería ocupa actualmente el tercer puesto de la segunda división española. La última vez que estuvo en primera división fue en 2023-24.

