La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) informó el repentino fallecimiento del estelar lanzador de los Próceres de Barranquitas de la Liga de Béisbol Superior Doble A, Jhon Vargas.

Ante esta dolorosa e inesperada pérdida, el juego programado para hoy viernes entre los Próceres y Criollos ha sido suspendido.



Descanse en paz. pic.twitter.com/qsx1N9IEVt — Liga de Béisbol Superior Doble A (@BeisbolDobleA) February 27, 2026

El lanzador estaba señalado para abrir el juego de hoy viernes frente a los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales. Ante la dolorosa noticia, la FBPR suspendió el partido para brindar el espacio necesario a los jugadores, cuerpo técnico y personal del equipo de Barranquitas.

No se ofrecieron detalles de la causa de su deceso.

“Recibimos esta noticia con inmensa tristeza. En nombre de la Federación y su Junta de Directores, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a la franquicia de los Próceres de Barranquitas. Nos unimos en oración y solidaridad ante esta irreparable pérdida”, dijo el presidente de la FBPR, doctor José Daniel Quiles.

Los Próceres regresarán al terreno mañana sábado cuando reciban a los Bravos de Cidra a las 7:30 p.m. en el Estadio Pablo Marrero de Barranquitas. La franquicia anunció que se realizará un homenaje póstumo en memoria del lanzador previo al encuentro. La FBPR gestionó la presencia de capellanes para ofrecer apoyo espiritual y emocional a los integrantes del equipo.

Vargas inició su trayectoria en la FBPR en la Liga de Béisbol Doble A Juvenil en 2014. En 2019 fue reclamado como novato por los Polluelos de Aibonito en la Liga de Béisbol Superior Doble A. Posteriormente lanzó con los Jueyeros de Maunabo y desde el 2024 formaba parte de los Próceres.

Minuto de silencio en estadios

El presidente de la FBPR, doctor José Daniel Quiles, ordenó que se guarde un minuto de silencio en todos los juegos programados para hoy viernes, en memoria del lanzador de los Próceres, Jhon Vargas, y del exapoderado, exjugador y excoach, Carlos “Chaleco” Cintrón.