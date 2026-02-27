Bob Costas, Doug Collins y Mike Fratello nunca trabajaron un partido juntos cuando eran compañeros de equipo en la NBC hace un cuarto de siglo.

Eso cambiará el martes, en una noche histórica para la cobertura de la NBA en la cadena.

La NBC ha anunciado planes para que Costas, Collins y Fratello se encarguen de las tareas en la cancha el martes cuando Victor Wembanyama -que ni siquiera había nacido cuando ese trío participaba en la cobertura de la NBA de la NBC a principios de la década de 2000- y los San Antonio Spurs se enfrenten a Joel Embiid y los Philadelphia 76ers.

Jim Gray será el reportero de ese partido, y la NBC dijo que planea incorporar “componentes reminiscentes y familiares” de cómo se emitieron los partidos en la temporada 1995-96, incluyendo el paquete gráfico.

NBC is bringing back Bob Costas, Doug Collins, Mike Fratello, Hannah Storm, Isiah Thomas and the old NBA on NBC crew for Spurs vs 76ers on March 3, with Roundball Rock and 90s graphics.pic.twitter.com/0DnSu7zmiD — OLDSKOOLBBALL (@oldskoolbballx) February 27, 2026

Costas dijo que está deseando que llegue el partido, pero que para él lo más importante será volver a estar con sus colegas de la NBC.

“Con el debido respeto a Victor Wembanyama y a Joel Embiid y a ambos equipos, es el reencuentro”, dijo Costas. “Es estar cerca de toda esa gente”.

También regresa del pasado: el equipo de estudio. Hannah Storm, Isiah Thomas y P.J. Carlesimo se encargarán de una versión retro de “NBA Showtime” a partir de las 7 p.m. hora del Este, una hora antes de la retransmisión del partido.

“Creo que algunos lo llaman ‘new-estalgia’. Hay un toque de nostalgia e historia”, dijo Costas. “Pero luego nos inclinamos hacia lo que está ocurriendo ahora”.

Costas fue el presentador y la voz en off de la NBA en la NBC de 1990 a 2002. Collins fue analista de la NBA de 1998 a 2001, Fratello fue analista de juego y de estudio de 1990 a 1993 y de 2001 a 2002. Gray fue reportero de cancha de 1994 a 2002, Storm fue reportero de cancha y presentador de estudio de 1993 a 2000, Thomas fue analista de juego y de estudio de 1998 a 2000 y Carlesimo fue analista de estudio de 2001 a 2002.

“Todo el mundo en NBC Sports tiene tantos grandes recuerdos de la década de 1990 y de la NBA en NBC”, dijo Sam Flood, productor ejecutivo de NBC Sports. “Estamos emocionados de volver a reunir a la banda de voces icónicas con Bob, Doug, Mike, Jim, Hannah, Isiah y P.J. y celebrar el juego del baloncesto con espectadores de todas las edades”.

En realidad va a ser un acontecimiento de varios días para el equipo de la NBC, con una cena prevista para el lunes por la noche y un largo almuerzo de producción el martes antes del partido.

Carlesimo y Fratello -cuyos conocimientos de los restaurantes italianos de las ciudades de la NBA son legendarios- fueron los encargados de encontrar un lugar para el evento del lunes por la noche, según Costas.

“El zar de la telebasura, Mike Fratello, conoce todos los buenos restaurantes italianos de todas las ciudades de América. Y no importa si están llenos. Puede conseguir mesa en cualquiera de ellos”, dijo Costas. “Así que le dije al Zar: ‘Llama a P.J., vosotros dos juntad vuestras cabezas y decidáis lo que decidáis, el resto sólo tenemos que saber el lugar y la hora y allí estaremos’”.

