Bruce Froemming, árbitro de las Grandes Ligas durante 37 años consecutivos, el tercer árbitro que más partidos ha dirigido en la historia de las Grandes Ligas y que batió el récord de 11 no-hitters, falleció el miércoles, según informó su hijo. Tenía 86 años.

Froemming se cayó justo después de la medianoche del martes y se golpeó la cabeza contra el suelo de madera de su casa en Mequon, Wisconsin, y fue trasladado al Ascension Columbia St. Mary’s Hospital de Milwaukee, según el hijo de Froemming, Steven.

Sufrió una hemorragia cerebral que el personal médico no pudo detener porque Froemming tomaba anticoagulantes, lo que le causó la muerte.

Froemming fue jugador de béisbol semiprofesional y comenzó su carrera de árbitro en las ligas menores en 1958, a los 18 años. Fue ascendiendo y se incorporó a la plantilla de la Liga Nacional en 1971. Pasó a formar parte de la plantilla unificada de las Grandes Ligas en 2000 y se retiró en 2007 habiendo trabajado en 5,163 partidos, segundo en aquel momento tras los 5,373 de Bill Klem. Ambos fueron superados por Joe West, que trabajó 5,460 partidos antes de retirarse en 2021.

Froemming comenzó su carrera como árbitro en un partido de ligas menores en Waterloo, Iowa.

“Pensaba que estaba en el paraíso: en el campo de béisbol, atletas profesionales, estaba empezando mi carrera profesional”, declaró a The Associated Press días antes de su retirada. “Pero nunca soñaste en ese momento, ni siquiera pensaste en ir a un estadio de grandes ligas, porque tenías que ir muy lejos a través de las ligas menores para siquiera tener una oportunidad”.

Concluyó que ser un buen árbitro requería “probablemente ser paciente con uno mismo. ... Vas a cometer errores al principio”.

Uno de los no-hitters más famosos que logró fue el del 2 de septiembre de 1972. Milt Pappas, de los Cachorros de Chicago, retiró a sus primeros 26 bateadores y llegó a una cuenta de 1-2 con el bateador emergente Larry Stahl antes de dejarle libre. A continuación, Pappas retiró a Garry Jestadt con una bola emergente.

Froemming estuvo detrás del plato en otros tres no-hitters, de Ed Halicki (1975), Nolan Ryan (1981) y José Jiménez (1999). Trabajó en cinco Series Mundiales.

Cuando se retiró, Froemming se convirtió en asistente especial del vicepresidente de la MLB en materia de arbitraje.

Le sobreviven su esposa, la ex Rosemarie Loch, con quien se casó en 1957; dos hijos, Steven y Kevin; su hermana Cathy Seizer; su hermanastro Johnny Froemming; y dos nietos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.