El canastero puertorriqueño Jhivvan Jackson sufrió una rotura del ligamento anterior cruzado (ACL, por sus siglas en inglés), una lesión que lo obligará a un proceso prolongado de rehabilitación y lo alejará temporalmente de las canchas.

La noticia fue confirmada públicamente por su padre, el exjugador Leroy Jackson, quien compartió un mensaje en redes sociales describiendo el impacto físico, emocional y mental del percance, ocurrido el martes durante una práctica del jugador con la selección nacional de Panamá.

“Un desgarro de ACL duele —física, emocional y mentalmente—, pero este no es el final de tu historia. Es una parada en el camino”, escribió Jackson padre.

PUBLICIDAD

La lesión del ligamento anterior cruzado es una de las más típicas y serias del baloncesto y suele requerir cirugía y varios meses de recuperación. Aunque no se ofrecieron detalles médicos adicionales ni un calendario oficial para su regreso, este tipo de diagnóstico generalmente implica entre nueve y doce meses fuera de acción, dependiendo del proceso de rehabilitación, por lo que probablemente Jackson no podrá completar su vigente temporada en la Liga Endesa de España ni vea acción con los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional.

Jackson, reconocido por su capacidad anotadora, su inteligencia en cancha y liderazgo, enfrenta ahora uno de los mayores retos de su carrera. Su padre subrayó que las cualidades que lo distinguen como jugador permanecen intactas.

“Tu visión, tu tiro, tu liderazgo, tu corazón y tu amor por el juego siguen ahí. Una lesión de ACL no quita quién eres”, expresó.

El mensaje también destacó que figuras destacadas del deporte han atravesado situaciones similares y regresado fortalecidas.

“Lo que separa a los buenos de los grandes no es evitar la adversidad, sino cómo responden a ella”, añadió.

Jackson, quien venía jugando con el club San Pablo Burgos de España, donde promediaba 14.6 puntos, 3.1 asistencias y 2.4 rebotes en 25 minutos por cotejo, ahora deberá enfocar sus esfuerzos en la recuperación, un proceso que, según su padre, pondrá a prueba su paciencia y fortaleza mental.

“Habrá días en que estés cansado de la rehabilitación, días en que extrañes la cancha y el proceso parezca lento. En esos días recuerda: no estás atrás, estás construyendo”, señaló en el mensaje.

PUBLICIDAD

La recuperación de una rotura de ACL no solo exige trabajo físico, sino también disciplina y fortaleza psicológica. En ese sentido, su entorno confía en que el escolta asumirá el reto con la misma determinación que ha mostrado en su carrera.

“Este momento no reduce tu futuro, lo prepara”, escribió Jackson, padre. “Cuando regreses a la cancha, no será solo un regreso. Será una declaración”.

Por el momento, no se ha informado cuándo se someterá a cirugía ni el tiempo estimado para su retorno oficial al tabloncillo.