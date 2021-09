Es oficial: Néstor García dirigirá a la selección argentina de baloncesto, la que inicia un nuevo ciclo olímpico luego de un séptimo lugar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y un subcampeonato del mundo en la pasada Copa del Mundo China 2019.

Su debut como técnico de la selección de su país ocurrirá en noviembre, cuando inician las ventanas clasificatorias FIBA para la Copa del Mundo 2023.

“Al fin se dio... Esto es un sueño y, a la vez, una gran responsabilidad. La mayor de mi carrera” - Néstor García / Dirigente de Argentina

Oficial: Néstor García es el nuevo técnico de la Selección 🇦🇷



El bahiense asume a los 56 años tras dirigir en nueve países y otros tres seleccionados. Sensaciones, conceptos y objetivos. “Cumplo un sueño y asumo la mayor responsabilidad de mi carrera”.



📝https://t.co/75kGA8Ujqx pic.twitter.com/JAok3TbLwS — CAB (@cabboficial) September 14, 2021

García tiene 56 años y comenzó su carrera en Puerto Rico, en el 1989, dirigiendo a los Gigantes de Carolina.

Fue en el pasado asistente de la dirección argentina. También fue dirigente de Venezuela, República Dominicana y Uruguay, y asistió de Puerto Rico bajo la dirección de Julio Toro en el 2001 y 2002.

“Este nombramiento es el más importante de mi larga trayectoria porque una cosa es representar al país como extranjero, y otra es estar adentro. Me ha tocado jugar contra Argentina, escuchar el himno de mi país, el que me contrató y creyó en mí, y el de Argentina enfrente, y son cosas muy fuertes. Yo soy muy argentino, en todo. Y siento que este reconocimiento que me dan es más por lo que estuve afuera y ahora tengo que ratificarlo adentro. Y lo intentaremos hacer en esta nueva etapa”, dijo en un comunicado de la Confederación Argentina de Baloncesto.

El anuncio de su regreso ocurre aproximadamente un mes luego de que García llegara a un mutuo acuerdo con la dirección de los Cangrejeros de Santurce del Baloncesto Superior Nacional para salir del puesto.

Néstor "Che" García, dirigente de los Cangrejeros de Santurce, durante el partido contra Bayamón. ( BSN )

Sustituirá en la dirección de Argentina a su compatriota Sergio Hernández, quien guió por 12 años al equipo que consiguió un segundo lugar en el pasado Campeonato Mundial entre otros logros internacionales.

Comenzará a dirigir una nueva etapa para la Argentina que ya no contará con su líder Luis Scola, quien se retiró luego de Tokio 2020. Dijo que la meta será mantener a Argentina en “el lugar en la elite que Argentina ocupa desde décadas”.