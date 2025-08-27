Riga, Letonia. El delantero del Jazz de Utah, Lauri Markkanen, anotó 28 puntos para guiar el miércoles a Finlandia a una victoria de 93-90 sobre Suecia en la primera jornada del torneo EuroBasket.

Miikka Muurinen anotó dos canastas consecutivas desde la línea a cinco minutos del final para dar a los finlandeses la ventaja definitiva en Tampere, Finlandia. Ludvig Hakanson lideró a Suecia con 28 puntos.

Cedi Osman anotó 20 puntos y Turquía derrotó al país anfitrión Letonia por 93-73 en un Xiaomi Arena con entradas agotadas.

Turquía tomó la iniciativa desde el principio, cuando Ercan Osmani convirtió el salto inicial en un mate en cuestión de segundos. Después de eso, la única vez que Letonia estuvo por delante fue cuando tuvo una ventaja de un punto durante 19 segundos en el primer cuarto.

Kenan Sipahi agregó 19 puntos para Turquía y el pívot de los Rockets de Houston, Alperen Sengun, contribuyó con 16 puntos, ocho rebotes y siete asistencias.

Letonia se enfrentará a Estonia el viernes, mientras que Turquía jugará contra la República Checa.

Antes en el grupo, Neemias Queta llevó a Portugal a su primera victoria en el EuroBasket en 18 años, 62-50 sobre los checos.

El pívot de los Celtics de Boston terminó con 23 puntos, 18 rebotes, cuatro tapones y dos robos, convirtiéndose en el primer jugador en tener al menos 20 puntos y 15 rebotes en su debut en el EuroBasket desde que la FIBA ​​comenzó a rastrear los números de rebotes en 1995.

La victoria anterior de Portugal en el torneo fue una victoria por 94-85 sobre Israel en 2007.

También en el Grupo A en Riga, Serbia venció a Estonia por 98-64 gracias a los 18 puntos de Nikola Jovic y los 11 puntos y 10 rebotes del tres veces MVP de la NBA, Nikola Jokic.

Serbia, favorita del torneo con cinco jugadores en activo de la NBA y otros siete que jugaron en la liga, anotó los primeros nueve puntos del partido y continuó con un parcial de 17-3 para abrir una ventaja de dos dígitos que ya no cedió.

En otra acción del Grupo B en Tampere, Alemania tomó el control en la segunda mitad para vencer a Montenegro por 106-76.

Alemania sólo lideró 46-43 al descanso antes de que el actual campeón de la Copa del Mundo tuviera una racha de 33-12 en el tercer cuarto, impulsada por cuatro triples de Andreas Obst.

El base de los Kings de Sacramento, Dennis Schroder, quien fue el MVP del Mundial, anotó 21 puntos, mientras que el delantero del Magic , Franz Wagner, añadió 22 puntos y ocho rebotes en su cumpleaños número 24.

Alemania se enfrentará a Suecia, mientras que Montenegro se enfrentará a Lituania, que venció a Gran Bretaña por 94-70 en el primer partido del torneo.

El pívot de los Nuggets de Denver, Jonas Valanciunas, lideró el camino con 18 puntos y nueve rebotes para Lituania, cuyo entrenador Rimas Kurtinaitis dijo que sus jugadores parecían nerviosos por momentos, ya que fallaron varios triples y tiros libres.