Mientras los Criollos de Caguas recibían el viernes sus anillos de campeonato, los Cangrejeros de Santurce y los Vaqueros de Bayamón protagonizaban lo que podría ser considerado como el mejor juego del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en los últimos años.

Fue el último duelo de la temporada regular entre los líderes de la Conferencia A, y terminó convirtiéndose en una batalla campal que se extendió a tres tiempos extra, algo que no ocurría desde 2022.

Esta vez, los Cangrejeros fueron quienes salieron victoriosos, 112-110, gracias a un canasto de Walter Hodge ante la defensa de Stephen Thompson Jr. con apenas un segundo en el reloj.

Así las cosas, la serie particular entre los dos equipos, que muchos consideran favoritos a ganar el título, concluyó igualada a dos por bando.

A sus 38 años, Hodge fue uno de los mejores de Santurce con 27 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias en 48 minutos. El líder ofensivo de los crustáceos fue Ian Clark con 33 unidades, incluyendo siete triples, en 52 minutos.

Por Bayamón, Chris Duarte brilló con 30 puntos en 44 minutos, mientras que Danilo Gallinari sumó 24 unidades en 48 minutos.

El juego fue intenso desde el primer silbato. Ángel Rodríguez, de los Cangrejeros, y JaVale McGee, de los Vaqueros, fueron expulsados en el cierre del segundo parcial tras un altercado en el que ambos se fueron a las manos.

Aun sin Rodríguez en cancha y con dos refuerzos desde el saque, Santurce finalizó la primera mitad dominando, 59-38, a Bayamón.

Sin embargo, los máximos campeones no se quitaron y vinieron de atrás para forzar tres tiempos extras, que pudieron haber sido cuatro si no llega a ser por el canasto de Hodge. En la historia del BSN, solo cuatro partidos se extendieron a cuatro tiempos extra.

“Claro que sí, (me esperaba que esta serie fuese así de cerrada). Somos dos grandes equipos. Una ejecución, una intensidad y un juego bien físico desde el juego uno. Creo que salimos bien intensos y tuvimos una gran primera mitad, pero el juego no consta de la primera mitad. Ellos apretaron, hicieron sus ajustes y nosotros bajamos un poco. Volvimos a subir, pero lo que me llevo de este partido fue que decidimos no quitarnos, no perder hoy y darlo todo en tres tiempos extra”, dijo el dirigente de los Cangrejeros, Nelson Colón, en una conferencia de prensa, luego del partido.

“Hubo jugadores que jugaron 50 minutos. Había cansancio físico y mental, pero nos negamos a perder hoy y eso es bien importante en esta parte de la temporada. Un juego como este dice mucho de la fortaleza mental de nosotros y del deseo de mantenernos en el ritmo”, agregó.

La realidad es que, debido al nuevo formato de postemporada del BSN, Santurce y Bayamón no podrán protagonizar lo que habría sido una épica final, ya que este año el campeonato se disputará entre una franquicia de la Conferencia A y otra de la B.

Pero Colón está seguro de que los Cangrejeros, que atraviesan una racha de cinco victorias, se verán las caras con los Vaqueros en algún punto de la postemporada.

“Ya terminamos esta serie con los Vaqueros, pero yo sé que nos vamos a encontrar en los playoffs y va a ser igual o más intensa de lo que hemos vivido hasta ahora. Estamos en una racha de cinco victorias. Me decía Noah (Assad, apoderado de los Cangrejeros) que en cuatro años Santurce no había ganado cinco juegos corridos. Gracias a Dios, lo hemos podido hacer. Esto no es una carrera de cien metros. Esto es un maratón de 42 y los campeonatos no se ganan en abril o en mayo. Los campeonatos se ganan en julio o en agosto, y ahí vamos a estar bien listos nosotros”, comentó.

Debuta Jonah Bolden

El partido del viernes también marcó el debut del importado Jonah Bolden tras este ser dejado en libertad por los Capitanes de Arecibo.

Bolden entró por Christopher Goulding, que estará fuera entre dos a cuatro semanas por una lesión en el tobillo. El delantero fuerte australiano terminó la noche con ocho puntos y 12 rebotes.

“Yo creo que fue una movida bien acertada de parte del equipo de trabajo porque, si hubiésemos traído a una persona que no conoce la liga y no haya jugado, no hubiese podido aportar porque es muy difícil. Él (Jonah Bolden) lleva dos años en la liga. El último juego de él fue contra Bayamón y se lo ganaron. Ha jugado varias veces contra nosotros y se lo ganaron. Eso hace que su integración sea un poquito más fácil. Ha trabajado duro en los dos días que ha estado con nosotros. Me gustó lo que vi de él y lo que nos puede dar”, opinó el técnico ponceño acerca del debut de Bolden.

En agenda reunirse con Jared Sullinger

Pero, además de Bolden, también había otra figura que dio su primer caretazo en el Coliseo Roberto Clemente. Se trataba del refuerzo Jared Sullinger, quien es reserva de Santurce, pero no ha sido activado por la organización.

Colón explicó en la conferencia de prensa que tienen en agenda reunirse con Sullinger mientras continúan analizando qué decisión tomar con su trío de importados.

“Llegó hoy (ayer). Tenemos en agenda reunirnos con él y tener un poquito de calma para acomodarnos, como lo hemos hecho desde el primer día, y no desesperarnos. Un día a la vez. Hay que cogerlo con calma. Tenemos que analizar la situación de los otros refuerzos para ver lo que vamos a hacer. Estamos en ese proceso todavía y, cuando estemos listos, vamos a tomar nuestra decisión”, detalló.

Santurce presenta marca de 13-6 y está ubicado en la segunda posición de la Conferencia A del BSN. Su próximo juego será el miércoles ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Los datos mencionados en esta historia fueron brindados por Luis Modestti y Jorge Francisco “Paquito” Rodríguez.