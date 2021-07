Pura nostalgia por otra época, por otro baloncesto, por otro nivel.

Al parecer esa fue la reacción de muchos los que pudieron ver y escuchar el primer partido del Equipo Nacional de baloncesto femenino de Puerto Rico en las Olimpiadas Tokio 2020 pero narrado con la voz del legendario Manuel Rivera Morales.

El proyecto, una iniciativa de Cervecera de Puerto Rico, uno de los auspiciadores del Comité Olímpico de Puerto Rico, fue televisado el jueves desde las 6:30 p.m. por el canal Punto 2 de Telemundo y fue un arduo trabajo que utilizó inteligencia artificial para traer de vuelta a la vida la voz del laureado narrador, fallecido hace 21 años.

El resultado fue un emotivo audio en el que la voz de Rivera Morales narró el partido de Puerto Rico ante China del pasado martes 27 de julio compartiendo la transmisión con la comentarista Natalia Meléndez.

Más de uno se transportó a la época de gloria de Rivera Morales, mayormente en las décadas de los 70 y 80. Frases como el ‘wonderful’ y el ‘apúntenlo’ volvieron a escucharse en las ondas televisivas boricuas después de dos décadas.

“Viendo la repetición del juego PUR vs CHN. Sorprendido con la narración legendaria de Don Manuel y los comentarios de @Natmelendez5 WONDERFUL!!!! Qué recuerdos”, comentó en Twitter el usuario @cgragirenes.

Para otros al parecer la agradable sorpresa les dejó sin palabras.

“Esa narración con la voz del legendario Manuel Rivera Morales. Wow”, expresó también en Twitter el usuario @lambrujito, acompañado por la bandera de Puerto Rico.

♥️ wonderful que jugadaaa pic.twitter.com/7RYqWO2XSr — Natalia Melendez (@Natmelendez5) July 29, 2021

Incluso, hubo algunos que ya anticipan que el experimento realizado con la voz de Rivera Morales se repita.

“Solo oyendo a Manuel Rivera Morales se me salieron las lágrimas. No sé cómo lo lograron, pero muchas felicidades. Me gustaría saber cuando vuelven a jugar las nenas y si lo volverá a narrar MRM. Gracias por la emoción”, escribió el usuario @Pastelesmasayu1.

“El nivel de nostalgia al escuchar al #Olimpico en la narración del #PuertoRico vs junto a @Natmelendez5 me hizo irme en un viaje a mi infancia. #NoEstoyLlorando #TuEstasLlorando #MedallaPR #Wonderful”, opinó el usuario @mellamangoldo.