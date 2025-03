Gurabo. El Colegio San Conrado de Ponce (3) se proclamó este martes nuevo campeón senior femenino del Top Ranked Buzzer Beater, luego de vencer 51-43 a Mayagüez Academy (5) en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, en Gurabo.

A su vez, se convirtió en la primera institución ponceña en ganar el torneo nacional de baloncesto escolar en sus ocho ediciones. Además, fue la primera final del Buzzer Beater dirigida por mujeres. Glenda Negrón dirigió a San Conrado y Natacha Alequín a Mayagüez Academy.

“Esto es un sueño cumplido. Es una meta que nos propusimos hace poco. Cuando terminó el año pasado, no pensábamos estar aquí. Solo queríamos hacer un buen papel, pero en enero cambiaron nuestros pensamientos y empezamos a luchar por este camino que recorrimos”, dijo Negrón a preguntas de Primera Hora después del baile de coronación.

“Una vez empezamos a ganarles a los equipos de arriba, las nenas se motivaron. La motivación de ellas fue ganarle a los equipos grandes, como Saint Francis School, el Colegio Adianez, Ecedao (Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz del Albergue Olímpico) y el mismo Mayagüez Academy”, abundó.

San Conrado fue impulsado por Kianelys Torres, quien fue nombrada la Jugadora Más Valiosa (MVP, por sus siglas en inglés) del partido después de terminar con un doble-doble de 19 puntos y 10 rebotes. Sofía Román también finalizó con un doble-doble de 12 unidades y 12 capturas. Les siguió Jaely de León con 14 tantos, seis rebotes y tres asistencias. En causa perdida, Nelishka Vargas sumó 12 puntos, seis capturas y tres asistencias.

“Estoy superfeliz porque gané mi primer campeonato y mi primer MVP en mi primera final, que es mi último año. Estoy bien agradecida con las chicas, el cuerpo técnico y la fanaticada porque sin ellos yo no estaría aquí“, dijo, por su parte, Torres.

Kianelys Torres, Jugadora Más Valiosa de la final, sostiene la bandera del municipio de Ponce. ( Suministrada / José Santana )

Mayagüez Academy anotó apenas un triple en 21 intentos y falló 15 de 29 tiros libres que tomó. De otro lado, San Conrado también solo convirtió un tiro de tres, pero realizó apenas siete lanzamientos a larga distancia y optó por centrarse en atacar la pintura.

“Esto fue una bendición. Realmente, no puedo ser mala agradecida. Esto no era lo que queríamos ni por lo que trabajamos, pero así Papá Dios lo quiso. No cayó la bola hoy. Si nos vamos a las estadísticas, solo cayó un triple y yo tengo muchas tiradoras. También estuvimos demasiado erráticas en el tiro libre. Ellas ganaron e hicieron menos errores que nosotras”, repasó Alequín.

En el inicio del duelo entre el sur y el oeste, los nervios parecían haberse apoderado de ambos equipos. Los primeros ocho minutos estuvieron llenos de tiros erráticos y pérdidas de balón. Aún así, San Conrado logró mantenerse arriba 10-7 en la conclusión del primer periodo, con una ofensiva centrada en atacar la pintura. Hasta ese punto, Mayagüez Academy había conseguido cinco de sus siete puntos desde el tiro libre.

A partir del segundo episodio, los nervios quedaron atrás, pues las canasteras comenzaron a quemar la malla, tal y como lo habían hecho en el transcurso del torneo nacional. Específicamente, Mayagüez Academy, que empató el encuentro 14-14 con un canasto de Genesys Rosario restando menos de cinco minutos en la primera mitad.

Un minuto después, Emily González convirtió una flotadora que puso al quinteto mayagüezano al frente 16-14, su primera delantera en lo que iba del duelo. La escuadra ponceña respondió de inmediato con un tiro de Kianelys Torres.

En lo que restó del segundo parcial, ambas escuelas continuaron intercambiando la delantera, pero San Conrado se fue al descanso arriba 20-18 gracias a otro canasto de Torres.

Mayagüez Academy retomó la ventaja momentáneamente en la apertura del tercer periodo con un triple de Nelishka Vargas, restando 6:35. De inmediato, Torres contestó con otro tiro de tres que puso a San Conrado al frente 23-21.

Al poco tiempo, el colegio de la “Ciudad Señorial” logró una corrida de nueve puntos corridos para conseguir su primera ventaja de doble dígito (33-23) con 1:45 restando en el tercer episodio. Segundos después, Aleishaliz Cortés detuvo el sangrado de Mayagüez Academy. Con varias visitas al tiro libre, San Conrado disminuyó el margen a cinco unidades con 58 segundos por jugar en el tercer capítulo. Sin embargo, San Conrado se dirigió al cuarto episodio al frente 35-28, luego de Jaely de León anotar dos tiros libres.

San Conrado se mantuvo aferrado a la ventaja durante el cuarto parcial, aunque pasó un susto en los momentos culminantes. En un punto del último periodo, la institución ponceña estuvo arriba hasta por nueve puntos, pero Mayagüez Academy cortó la brecha a cuatro con una flotadora de Emily González, cuando quedaban apenas 48.3 segundos en el tiempo reglamentario.

Acto seguido, Janeliz Muñiz se encargó de esfumar lo que podía haber sido una épica remontada del quinteto mayagüezano con un dramático tiro en la zona pintada ante múltiples jugadoras.