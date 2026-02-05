Los Knicks de Nueva York adquirieron hoy miércoles al armador José Alvarado desde los Pelicans de Nueva Orleans, en un canje que refuerza la profundidad del perímetro del conjunto neoyorquino de cara a la recta final de la temporada.

El cambio, reportado por Shams Charania de ESPN, representa una movida a casa para Alvarado, quien es natural de Brooklyn, Nueva York.

Alvarado, base de raíces puertorriqueñas, miembro del Equipo Nacional de Puerto Rico y conocido por su intensidad defensiva, llega a Nueva York tras cuatro temporadas con los Pelicans, donde se consolidó como una pieza energética desde el banco. El armador, de 26 años, se ha destacado en la NBA por su presión a toda cancha, su capacidad para generar robos y su rol como revulsivo ofensivo.

Just in: The New Orleans Pelicans are trading Jose Alvarado to the New York Knicks, sources tell ESPN. Homecoming for the Pelicans guard. pic.twitter.com/OEG3GVFX05 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

El canje según Charania es por el jugador Dalen Terry, dos turnos de segunda ronda de futuros sorteos de novatos y una consideración económica.

Alvarado, por su parte, le brinda a los Knicks una opción adicional en la conducción, así como experiencia en situaciones de presión, mientras el equipo pelea por lograr su primer campeonato de la NBA desde el 1973.