Orlando, Florida. Paolo Banchero anotó 25 puntos y el Magic de Orlando construyó una ventaja de 35 unidades en la primera mitad, rumbo a una paliza de 121-90 sobre los Hornets de Charlotte el viernes en un encuentro decisivo del Play-In.

El Magic obtuvo el octavo y último pasaje para la postemporada en la Conferencia Este. Su recompensa es un duelo contra Detroit, el primer preclasificado, en una serie al mejor en un máximo de siete duelos, que comienza el domingo en la cancha de los Pistons.

Orlando jugó con rudeza desde el inicio, y los Hornets nunca estuvieron en el partido. Franz Wagner obtuvo 18 puntos por el Magic, además de siete rebotes y seis asistencias.

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Paolo Banchero goes WAY UP for the tough jam 😤



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Wendell Carter Jr. terminó con 16 puntos al atinar 6 de 7 tiros, mientras Desmond Bane anotó 13 y Jalen Suggs agregó 12 por el Magic.

Orlando ganaba por 31 tantos al descanso, la mayor ventaja a mitad de partido en la historia de siete años del minitorneo play-in. Este formato —de cuatro equipos que se clasifican de cada conferencia y que juegan para decidir los dos últimos puestos de playoffs en cada mitad del cuadro— se implementó desde 2021.

LaMelo Ball — que según la propia NBA debió haber sido expulsado de la victoria del martes sobre Miami por una falta flagrante no sancionada contra Bam Adebayo — lideró a los Hornets con 23 puntos, 21 de ellos en el tercer cuarto.

LaMelo Ball in the first half of the Play-In 😳



2 PTS, 1-6 FG, 0-2 3PT, 3 fouls pic.twitter.com/8K0FIfIVwU — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2026

Pero el partido ya estaba decidido para entonces. Orlando se escapó a una ventaja de 27-10, la estiró a 68-33 al final de la primera mitad, y los Hornets ni siquiera se acercaron a 20 puntos el resto del camino.

Miles Bridges, quien ha disputado más partidos que cualquier otro jugador activo sin una aparición en playoffs, anotó 15 por los Hornets. Brandon Miller anotó 14 y Kon Knueppel agregó 11.

Los Hornets, que ahora se han perdido los playoffs en 10 temporadas consecutivas, fueron superados en rebotes 49-34 y atinaron apenas el 34% de sus disparos. Orlando lanzó para 50%.

El Magic fue eliminado en la primera ronda de los playoffs en cada una de las dos últimas postemporadas y no ha ganado una serie de playoffs desde 2010. Pero tuvo marca de 2-2 contra los Pistons esta temporada.

Los Hornets, que vencieron al Magic en sus últimos tres partidos de temporada regular, no han estado en los playoffs desde 2016. Es la sequía activa más larga en la NBA.