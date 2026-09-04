Chicago. Pete Crow-Armstrong conectó su 39no jonrón, Kevin Gausman lanzó siete sólidas entradas y los Cubs de Chicago superaron el jueves 2-1 a los Brewers de Milwaukee.

Los Cubs rescataron un empate en una serie de cuatro juegos ante los Brewers, líderes de la División Central de la Liga Nacional. Chicago está a ocho juegos en la clasificación divisional.

Pete Crow-Armstrong gets the scoring started with his 39th homer of the season! pic.twitter.com/rFRlvMzOQJ — MLB (@MLB) September 3, 2026

Milwaukee, que lidera la serie de la temporada 4-6, recibirá a los Cubs para una serie de tres juegos la próxima semana.

Gausman (9-11) permitió una carrera con cinco hits en su sexta apertura con los Cubs desde que adquirieron al veterano derecho procedente de Toronto en la fecha límite de canjes. Ponchó a nueve y dio una base por bolas.

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El novato Logan Henderson (9-3) cedió dos carreras con tres hits en siete entradas, con siete ponches y sin boletos por los Brewers. La racha de tres victorias consecutivas del derecho de 24 años llegó a su fin, aunque ha permitido apenas cinco carreras y registra una efectividad de 1.67 en sus últimas cuatro aperturas.

Henderson retiró a 14 bateadores seguidos después de que el batazo de dos carreras de Crow-Armstrong en la tercera entrada puso al frente a los Cachorros y dejó al jardinero central, elegido al Juego de Estrellas, a uno del líder de jonrones de las Grandes Ligas, Kyle Schwarber, de Filadelfia.

Crow-Armstrong conectó el cambio bajo de Henderson y envió la pelota a 413 pies por todo el jardín central.